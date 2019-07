Si hay una zona de nuestro cuerpo que normalmente olvidamos darle sus mimos cuando nos realizamos nuestra rutina de belleza, son los pies. Ellos soportan todo el peso del cuerpo y la falta de hidratación provoca en estos, resequedad, agrietamiento, durezas y los odiosos e indeseables callos, lo que seguro te avergüenza, impidiendo que puedas exhibirlos en todo su esplendor.

Pero ya es hora de salir en su rescate y tratarlos como se merecen. Esta es la rutina que puedes realizar diariamente.

1- Cuando estamos en la ducha normalmente no nos enjabonamos los pies, pero si debemos hacerlo pues debemos eliminar el mal olor y las bacterias.

2- Después del baño no olvides secar bien tus pies y secar entre tus dedos.

3- Exfolia cada dos semana para eliminar las células muertas y darles un aspecto más suaves e higiénico a tus pies.

4- Hidrata tus pies con una crema humectante, no olvides masajearlos.

Para un trato más profundo existen remedios caseros que evitarán no solo la resequedad, tambien la callosidad y los juanetes ¡hora de anotar!

l Contra los callos: ¿Sabías que la manzanilla puede ayudarte a luchar contra los callos de los pies? ¡Pues sí! simplemente debes hacer lo siguiente: en un litro de agua, agrega cuatro cucharadas de manzanilla, y coloca en la estufa a hervir. Cuando retires de la estufa, espera a que el líquido esté solo un poquitito caliente, y en una ponchera introduce los pies.

Otro remedio natural para evitar la callosidad, es la mezcla de leche y sal. Sabemos que la leche está muy cara, pero aún más cara están las cremas para evitar los callos, así que esta es la mejor solución.

Necesitas un litro de leche, tres cucharadas de aceite de oliva y sal en granos. Coloca la leche en la estufa, solo hasta que se tibie. Entra los pies en una ponchera con la leche y déjalos ahí de 15 a 20 minutos. Pasado ese tiempo, mezcla en una vasija el aceite y la sal en grano y frótalas en tus pies para exfoliar, y al terminar vuelve a sumergir los pies en la leche.

lJuanetes: tener juanetes es muy molesto y no me refiero a solo verlos, sino a la incomodidad que causa. Esto es fácil, solo aplica compresas de hielo en la zona afectada, esto permitirá que la los nervios de la zona afectada se desinflame.

l Grietas y resequedad: para decirle adiós a la resequedad y las horribles grietas en los pies, simplemente debes lavarlos y posteriormente aplicar una mezcla zumo de limón y vaselina, deja actuar por unos 10 minutos.

También puedes combinar, aceite de aguacate, sal, y aceite de menta. frota esta mezcla en tus pies en forma suave, y luego introdúcelos en agua tibia.

lAmpollas: Cuando usas un calzado apretado o que te queda grande, el roce de este con la parte traseras puede causar heridas o ampollas. Para evitarlas simplemente utiliza desodorante en la zona que se podría ver afecta, pues este es un producto especial para secar la piel.

PARA TI

Uñas

¿Tus uñas se rompen con facilidad y no sabes a qué se debe? pues el abuso del uso del esmalte y un mal cuidado de las uñas provocan que estas se debiliten y tengan una apariencia quebradiza. Para resolver elñ problema solo debes hidratarlas.

Labios

Si quieres unos labios hermosos, en la mañana hierve media taza de agua con manzanilla y masajea los labios. El agua debe estar caliente, pues esto aumentará la circulación y tus labios lucirán más sanos, libres de pieles y con un bonito tono.

Cejas

Conocemos pocos trucos sobre las cejas, y este te encantará. Antes de depilarte las cejas ablanda la piel pasando un algodón previamente humedecido en agua templada, luego depila tus cejas en la dirección del crecimiento del vello.