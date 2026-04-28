La Policía Nacional informó que el hombre de nacionalidad haitiana ejecutado en la calle por un agente de ese organismo había disparado momentos antes contra los miembros de la llamada entidad del orden.

La institución se refirió a un video que circuló la tarde de este martes en el que se observa a una agente de la Policía disparando contra un hombre en el piso, aparentemente esposado.

El hecho ocurrió en la comunidad Hato Nuevo de Manoguayabo, municipio Santo Domingo Oeste, donde, según la Policía, se produjo un incidente violento que no quedó captado en cámara y que se encuentra bajo investigación.

«El reporte preliminar indica que, al notar la presencia policial, el individuo habría emprendido a tiros contra la patrulla con un arma de fuego de cañón corto, la cual portaba sin documentación, viéndose los agentes en la necesidad de repeler la agresión», indicó la Policía en un comunicado.

Policía ordena investigación

La Policía dio a conocer que dispuso que los organismos de control interno profundicen las investigaciones en torno a la referida ejecución, en circunstancias en que la vida del agente no se encontraba en peligro.

La institución no reveló el nombre del agente policial, para no entorpecer el proceso investigativo, y dijo que este formaba parte de una patrulla que daba seguimiento a varias órdenes de arresto contra el ciudadano haitiano Jefferson Voicy Lamy, alias “Jenson” y/o “Yeison”.