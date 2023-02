Diputada PLD dice es artificial consenso sobre Código Penal

La presidenta de la Comisión Permanente de Género de la Cámara de Diputados, Magda Rodríguez, representante del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), calificó de “artificial” el consenso logrado por el Senado para pasar en primera lectura el proyecto de reforma del Código Penal y dijo que no se tomó en cuenta al sector más vulnerable de la sociedad que son las mujeres.

Adelantó que rechazarán el proyecto en la Cámara de Diputados en caso de que sea refrendado en segunda lectura por los senadores.

“Cuál consenso, consenso con quién, creo que el Senado ha escogido el camino corto, creo que la premura y la necesidad que tenemos de un código moderno, que proteja la vida y los derechos de todos pasa porque se garanticen también los derechos de las personas más vulnerables, que en este caso son las mujeres”, sostuvo.

Agregó que “yo no estoy de acuerdo con lo aprobado por el Senado, yo creo que eso fue un consenso artificial, que no ha tomado en cuenta las reivindicaciones de la sociedad y de las mujeres que han demandado que se le permita que en condiciones de excepción, en condiciones en que estén riesgos se le permite tomar la decisión de interrumpir el embarazo”.

Rodríguez dijo que los que defienden los derechos de las mujeres no están pidiendo que se legalice el aborto, sino que cuando haya un riesgo máximo que ponga en peligro la vida de la madre, cuando haya incesto o violación, la mujer tenga la oportunidad de decidir si interrumpe el embarazo.

Consideró que no se puede reinvindicar la vida no nacida, y no tomar en cuenta la vida de la madre, a la que el Estado tiene el deber de garantizar la vida y la salud.

Opinó que enviar las tres causales a una ley especial es para que no se conozca o para que no se apruebe nunca “porque si no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo con el Código que todos queremos y sabemos que el Código Penal tiene muchos ilícitos penales que no están contemplados en el vigente”.

“Hay sectores conservadores que de alguna manera le tumban el brazo a los gobiernos y a los partidos oficialistas, en el caso del PRM y del presidente Luis Abinader estuvieron de acuerdo con las causales y se hicieron manifestaciones públicas, sin embargo cuando son gobierno condicionan la aprobación. Nosotros creemos y aceptamos y respetamos las posiciones de conciencia, sin embargo el Estado está obligado a garantizar la vida, los derechos y la dignidad de todos los ciudadanos”, sostuvo Rodríguez.

Aprobado

El Senado aprobó este miércoles en una primera lectura con 23 votos a favor y cuatro en contra, el proyecto del nuevo Código Penal que no contempla las tres exigidas excepciones para interrumpir un embarazo.

El proyecto fue aprobado, luego de que el senador Antonio Taveras presentara un informe favorable a la pieza con los mismos detalles que tiene la ley autorizada hace un año en el Senado.

Mientras que el vocero del Partido de la Liberación Dominicana, Yván Lorenzo, consideró que las tres causales para abortar no constituyen una obligación para interrumpir el embarazo, sino una opción para detener el proceso en caso de que se efectúe bajo las tres excepciones que se propusieron.

De su lado, el vocero del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el Senado Franklin Romero, pidió respeto a la posición de los legisladores «provida» y dijo que la decisión de no aceptar las tres causales obedecen al respeto a la Constitución.