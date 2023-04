Documentos filtrados muestran profundidad espionaje de EEUU a Rusia

Nueva York.- Documentos clasificados del Pentágono filtrados en redes sociales muestran cuánto EE.UU. ha penetrado los servicios de inteligencia rusos y su capacidad para advertir a Ucrania sobre los planes de Moscú y sobre la fuerza de su maquinaria de guerra, revela este sábado The New York Times.

Los documentos, de fines de febrero y principios de marzo, pero encontrados en redes sociales en los últimos días, hablan sobre un ejército ruso agotado en la guerra que libran hace un año contra Ucrania y de un aparato militar que está profundamente comprometido.

Pero, esos documentos también muestran que Estados Unidos parece estar espiando a los principales militares y políticos de Ucrania, para tener una visión clara de las estrategias de lucha de ese país.

Esta semana el New York Times dio a conocer la filtración de documentos clasificados en redes sociales, -que investiga el FBI- que detallan los planes de EE.UU. y la OTAN para reforzar la ofensiva de Ucrania en la guerra contra Rusia.

Los documentos contenían tablas de futuras entregas de armas, datos sobre las fortalezas de tropas y batallones, al igual que planes militares.

El Pentágono dijo entonces que está “analizando” la publicación de estos documentos en Twitter y Telegram, a la que se sumó el viernes el sitio web de mensajes 4chan, con información sobre Ucrania, Oriente Medio y China.

Los documentos analizados por el Times ponen al descubierto la evaluación estadounidense del ejército ucraniano, que también se encuentra en una situación desesperada, indica además la nota.

De acuerdo con el diario, funcionarios estadounidenses han destacado que si bien los documentos ofrecen pistas sobre los métodos de EE.UU. para recopilar información sobre los planes rusos, aún no saben si alguna de sus fuentes de información será cortada como resultado de la filtración.

También asegura que la publicación de los documentos complicó las relaciones con los países aliados y planteó dudas sobre la capacidad de Estados Unidos para guardar sus secretos.

La filtración podría afectar además las relaciones diplomáticas de otras formas porque estos documentos dejan en claro que Estados Unidos no solo está espiando a Rusia, sino también a sus aliados, agrega el diario.

Un alto funcionario de EE. UU. dijo al diario que el Pentágono había instituido procedimientos en los últimos días para “bloquear» la distribución de documentos informativos altamente confidenciales.

