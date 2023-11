DOT inicia campaña en Nueva York “Atardecer y Oscuridad”

Nueva York.- El pasado sábado el Departamento de Transporte (DOT) en esta ciudad, que dirige Ydanis Rodríguez, inició la campaña “Atardecer y Oscuridad” para mejorar la seguridad de peatones y ciclistas en los cinco condados.

El propósito de la campaña, como lo estableciera el alcalde Eric Adams, es mejorar la seguridad de las personas durante las noches de otoño e invierno, porque es el periodo del año donde aumentan las muertes por accidentes de tránsito.

Se están repartiendo panfletos en las diferentes vías para recordarle a los conductores que deben manejar con mucho cuidado, tomando en cuenta los límites de velocidad y con especial atención en las esquinas y señales de pare, y más ahora que oscurece mas temprano, dijo el comisionado.

Como parte de esta campaña, la policía de NYC ha ampliado el control del tráfico durante las horas de la tarde y noche. Además, las cámaras de velocidad están activas 24/7.

Rodríguez hace un llamado a los choferes y entiendan que “si el conductor no le da el paso a un peatón va a ser parado, si maneja a alta velocidad va a recibir un ticket, y no le estamos diciendo que no manejen, queremos que manejen con cuidado”, sostiene.

Por las diferentes medidas que ha venido implementado el DOT las muertes y atropellamientos de peatones se han reducido en la urbe.

Este año, Estados Unidos registró el número más alto de peatones atropellados desde que empezaron su registro en 1984, pero esto no aplica para NYC. Actualmente tenemos los números más bajos de peatones fallecidos en accidentes de tránsito, informó Rodríguez.

De acuerdo con cifras oficiales, en lo que va del presente año 208 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito. Mientras que en el 2022 se reportaron 212 fallecimientos.

Una sola muerte vale mucho para nosotros, especifica el comisionado Rodríguez. “Hacemos un llamado de todo corazón a que los choferes en este periodo, que cuando oscurece más temprano, manejen todavía con mucho más cuidado”, expresa el funcionario municipal.