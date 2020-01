San Juan, (EFE).- El cantante, compositor, productor y actor puertorriqueño Draco Rosa estrena este viernes el tema “Quiero Vivir”, nueva canción que está disponible en todas las plataformas digitales parte de su nuevo disco en el que trabaja actualmente.

“‘Quiero Vivir’ tiene algo de magia porque me saca del tiempo y me mantiene en el presente. La vida parece tan intimidante, como si existiera un reloj de tiempo cuando miramos hacia el futuro o nos perdemos pensando en nuestro pasado. Pero si te quedas en el presente, el tiempo no existe”, destacó Rosa en un comunicado.

Basada en la obra “Tengo Ojos” del poeta mexicano Jaime Sabines (1925-1999), “Quiero Vivir” combina arreglos que infunden la vibra áspera del rock acústico con una elevada orquestación, enfatizando el contraste entre los elementos sombríos y entusiastas de la canción, según el comunicado.

El vídeo de “Quiero Vivir” fue filmado en Puerto Rico y presenta secuencias como en un sueño donde Draco Rosa habita su emblemático y místico personaje de vagabundo.

Las imágenes fueron dirigidas por Inés Mongil, quien también colaboró en el trabajo visual de “2Nite 2Nite”.

El comunicado recuerda que en los Latin Grammy de 2019 su disco “Monte Sagrado” (2018) fue galardonado como Mejor Álbum Rock y su serie animada musical “Hotel De Los Encuentros” fue nominada como Mejor Vídeo Musical de Formato Largo.

Durante el 2020, Draco Rosa formará parte de la gira de Soda Stereo y además comenzará su gira solista. Actualmente está trabajando en nuevas canciones y preparando el lanzamiento de su nuevo álbum.

A lo largo de su trayectoria, Draco Rosa ha emprendido giras por todo el mundo. En el 2016, Draco Rosa ingresó al Salón de la Fama de los Compositores Latinos y recibió un título honorífico de Humanidades y Administración de Empresas de la Universidad del Sagrado Corazón en Puerto Rico.

El múltiple ganador del Grammy y del Latin Grammy ha obtenido varios reconocimientos por su obra discográfica y por sus logros como compositor, músico, intérprete, productor, empresario y humanitario.