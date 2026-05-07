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Hi5, MSN y MySpace: las redes sociales que marcaron a los millennials

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Hi5, MSN y MySpace: las redes sociales que marcaron a los millennials

Si eres “Millenial”, esta nota te causará nostalgia y, si eres de la “Generación Z”, pues… asombro. Ahora entenderás por qué.

Antes de que existieran los filtros, los reels, las tendencias y las stories, hubo una época en la que conectarse a internet implicaba seguir una serie de pasos que tomaban bastante tiempo.

¿Has escuchado hablar del internet dial-up? Pues esto era. Primero, había que desconectar el teléfono de la casa para poder conectar el cable a la computadora y así tener acceso a internet. Pero espera: para que funcionara, se debía introducir una recarga telefónica (sí, de las tarjetas de llamadas). Posteriormente, había que esperar a que el internet “subiera”, debido a que se caracterizaba por velocidades muy lentas de hasta 56 kbps, por lo que cada página para cargar duraba una eternidad.

¡Ah! Y no se puede dejar de mencionar que nadie podía comunicarse con nuestros padres, pues esta acción imposibilitaba usar el teléfono simultáneamente.

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Mucho antes, pero muchísimo antes que, Instagram, Facebook, Twitter y TikTok, entraran a la conversación, por allá por los 2000, existía un ecosistema digital muy distinto, tal vez desordenado, pero más personal y divertido. Hi5, MSN Messenger y por supuesto, MySpace, marcaron a toda una generación.

A diferencia de ahora, en esos años las redes no estaban dominadas por la desesperación de buscar views, hacerse viral o ganar seguidores. El único objetivo era socializar y construir en el camino su propia identidad.

Redes que marcaron una generación

Por ejemplo, en Hi5 se acumulaban amigos, se comentaban fotos con frases llamativas (brillos, tintineos, etc.), y lo más divertido se podía personalizar el perfil con fondo coloridos y estridentes, que a mucho hoy día, no les agradaría mucho.

De su lado, MySpace, digamos que era la versión más organizada y “elegante” de Hi5. En tu perfil no solo podías elegir tu wallpaper, también te daba la opción de colocar tu canción favorita, por lo que quien lo visitaba podría conocer tus gustos musicales, y las frases que reflejaban cómo te sentías esa semana.

Las redes sociales de los 2000 eran más auténticas.
Así era el chat de MSN Messenger.

Aunque MSN Messenger no era exactamente una red social, se convirtió en el corazón, y en uno de los recuerdos más entrañables, de aquella era digital. Podría decirse que era el “WhatsApp” de esos tiempos. “Voy a conectarme” era la frase que se escuchaba entre los jóvenes, quienes entre zumbidos y emoticones (lo que hoy conocemos como emojis) se pasaban horas y horas conversando después de la escuela.

Mirar hacia atrás no solo provoca nostalgia; también nos hace entender cuánto ha cambiado el mundo digital con las redes sociales, cómo lo auténtico parece haberse perdido y cómo la emoción de “conectarse” ya no se disfruta de la misma manera.

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Shawell Peña

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