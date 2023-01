Educación destina RD$3,400 MM reparar escuelas

El Ministerio de Educación transfirió a los distritos educativos del país RD$3,400 millones para dedicarlos a las reparaciones menores de los planteles públicos, reveló este viernes el ministro de Educación, Ángel Hernández.

La medida responde a las constantes solicitudes de directores de planteles escolares del país sobre las necesidades de reparación de baños, ventanas, pisos, techos, sistemas de plomerías, pinturas y otros daños.

El ministro Hernández reconoció que la partida es inferior a las necesidades de reparaciones de los planteles públicos en el país, pero manifestó que seguirán las aportaciones de recursos de parte de esa dependencia para atender a esos requerimientos.

Te puede interesar leer: Ministro de Educación: “El dinero del Minerd tiene que rendir”

“Seguiremos aportando recursos para que las escuelas sean lugares dignos para nuestros estudiantes de los diferentes niveles y grados”, dijo.

Hernández expresó que los planteles en buenas condiciones físicas son indispensables para que el proceso de enseñanza transcurra de manera normal y exitosa.

Consideró que ningún estudiante puede responder entregarse completamente a ese proceso cuando la butaca que le asignaron no está en las condiciones adecuadas o no puede asistir a un baño tranquilo porque éste carece de puertas o los inodoros no sirven.

“Es una preocupación de este Ministerio el estado físico de las escuelas y estamos dedicando tiempo y recursos económicos para enfrentar ese problema que preocupa a la comunidad educativa”, precisó el funcionario en su declaración.