Edwin Rodríguez: “Gimnastas subirán al podio”

Gimnastas dominicanos que participarán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, subirán al podio.

Así se expresó Edwin Rodríguez, presidente de la Federación Dominicana de Gimnasia al conversar con El Nacional.

“Leo, a pesar de sufrir por espacio de 9 meses sin entrenar como amerita la ocasión con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, no hemos dejado de trabajar sin descanso”.

Audry Nin Reyes, un destacado atleta que ha enfrentado a diferentes gimnastas internacionales con esperanzas para alcanzar medalla en los Juegos del 2026.

Entrenamientos

Y nos agregó: Hemos enviado a prepararse técnicamente a nuestros atletas a base de Estados Unidos, Colombia y Francia”.

Edwin, al analizar las posibilidades de la gimnasia nacional en los Juegos del 2026 no pensó dos veces para expresar: “Si Dios concede salud a nuestros atletas y podemos concluir con éxito nuestra planificación, creo que alcanzaremos los objetivos planteados para los juegos y el pueblo podrá reconocer nuestro esfuerzo para representar dignamente al país”.

Medallas

El presidente de la federación de Gimnasia al mostrar su optimismo para la cita del 24 de julio al 8 de agosto que serán los Juegos del 2026, manifestó: “entiendo que tenemos las herramientas necesarias par que nuestros atletas puedan subir al podio en varias ocasiones”.

Yamilet Peña tiene la experiencia y la calidad para subir al podio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ella ha competido contra el mejor talento de todo el mundo.

Alegría

Al tocar el tema del remozamiento del pabellón de gimnasia, refirió: “es imposible ocultar la inmensa alegría y satisfacción que siento al ver nuestra instalación finalmente en excelentes condiciones para poder efectuar competencias internacionales de alto nivel y torneo nacionales”.

Sueño

“Ver nuestro pabellón de gimnasia transformado no solo es un sueño cumplido, sino también un motor de esperanza que nos impulsa a seguir trabajando con más pasión por el desarrollo de nuestros atletas”.

Agradece

Rodríguez agradeció al presidente Luis Abinader y al MIVHED por ordenar que se remodelara el pabellón de gimnasia, “por hacer realidad un sueño que hace buen tiempo veíamos imposible”.

Al terminar de conversar con El Marchante que suscribe, el principal dirigente de la gimnasia nacional, significó, “que este espacio renovado representa un nuevo capítulo lleno de posibilidades para tener una gimnasia fuerte”.