EE.UU. e Israel atacan a Irán y desatan nueva guerra en Medio Oriente

El mundo despertó ayer con otra guerra en Oriente Medio matizada por bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, que según el presidente Donald Trump, tienen por objetivo aniquilar el régimen de los ayatolas, con “la muerte segura” de los integrantes de las Fuerzas Armadas, la Policía y la Guardia Revolucionaria Islámica, si no se rinden.

Este conflicto podría tener similares ribetes que la “Operación Tormenta del Desierto” (1990-91), invasión a Irak, por Estados Unidos y Reino Unido (2003) o la masacre de Israel contra Gaza, pero esta vez podría producir una nueva crisis económica y comercial a nivel global, o quizás no pase nada.

Trump admite que durante la conflagración puede que se pierdan las vidas de valientes héroes estadounidenses, “algo que suele ocurrir en las guerras”, pero dijo que “lo hacemos para el futuro” y que “es una noble misión”, en tanto que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió que la guerra durará el tiempo que sea necesario.

La primera oleada de bombardeos tienen el propósito de liquidar al líder supremo de los ayatolas, Ali Jameneis y al presidente Masoud Pezeshkian, ante lo cual, Trump ha instado a la oposición iraní a tomar el Poder cuando se cumpla la misión bélica.

Como era de esperarse, Irán ha respondido con el lanzamiento de misiles y drones sobre Israel y bases estadounidenses en Barein, Qatar, Emiratos Árabes y Kuwait. Destellos de la guerra se sienten en el Líbano, Siria y Jordania, por lo que todo dependerá de la intensidad de los bombardeos y la resistencia iraní.

Mientras el grueso del capital mundial dirige su interés hacia la industria de la inteligencia artificial, también se desata una guerra entre Pakistán y Afganistán, sin que Rusia y Ucrania encuentran fórmulas dialogantes para finalizar un conflicto de cuatro años, en tanto que la inestabilidad “made in United States”, afecta a Cuba, Venezuela y Colombia.

Es obvio que esta nueva guerra se desató ante la imposibilidad de Irán y EUA de arribar a acuerdo sobre el programa nuclear iraní, pero quizás nunca se conozca la verdad sobre propuestas, negativas, imposiciones o voluntad de arribar a algún acuerdo entre Washington y Teherán.

El tiempo dirá si ese conflicto motiva una nueva irrupción en el comercio mundial del petróleo, aunque Estados Unidos ya restableció en su provecho la producción y comercialización de carburantes venezolanos, pero todo dependerá del papel que asuman Rusia, China, India y Unión Europea.

Es probable que Trump logre desviar la atención que hoy presta la sociedad estadounidense a sus problemas políticos y económicos, hacia la guerra con Irán, pero cualquiera que sea el resultado, el costo sería muy oneroso para Medio Oriente y para la humanidad toda. El tiempo dirá.