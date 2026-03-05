EE.UU. y Latinoamérica acuerdan combatir a los «narcoterroristas» en una reunión en Miami

Miami (EE.UU.). – Estados Unidos y cerca de veinte países de América Latina y el Caribe firmaron este jueves un acuerdo de cooperación para combatir a los grupos denominados “narcoterroristas”, durante la conferencia inaugural “Américas contra los carteles” celebrada en Miami.

La declaración conjunta fue presentada por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien señaló que el documento reafirma la cooperación entre Washington y los países del hemisferio, “respetando la soberanía” de cada nación y reconociendo la importancia estratégica de la región para la seguridad continental.

“Declaramos nuestra intención de ampliar la cooperación multilateral y bilateral para mejorar la seguridad en el hemisferio, fortalecer los esfuerzos de seguridad fronteriza y combatir el narcotráfico y el narcoterrorismo”, expresó el funcionario.

Países participantes

La conferencia se celebró en la sede del Comando Sur de Estados Unidos en Doral, al sur de Florida, y reunió a representantes de casi 20 países de la región.

Entre las naciones presentes estuvieron Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Honduras y República Dominicana, entre otros.

Sin embargo, destacó la ausencia de delegaciones de México, Colombia, Brasil y Nicaragua, países clave en la región en materia de lucha contra el narcotráfico.

Antesala de cumbre regional

El encuentro forma parte de los preparativos de la cumbre “Escudo de las Américas”, que será encabezada el sábado por el presidente estadounidense Donald Trump en Miami, con la participación de varios mandatarios latinoamericanos.

Durante la conferencia, autoridades estadounidenses advirtieron que Washington está dispuesto a intensificar las acciones contra los carteles de la droga.

Hegseth afirmó que Estados Unidos está preparado para lanzar, si fuese necesario, una ofensiva militar unilateral contra estas organizaciones criminales, al tiempo que instó a los países latinoamericanos a reforzar su lucha contra los grupos vinculados al narcotráfico.

Por su parte, el asesor de seguridad nacional de Trump, Stephen Miller, sostuvo que los carteles deben ser enfrentados con el mismo enfoque aplicado a organizaciones terroristas como Estado Islámico y Al-Qaeda. Asimismo, afirmó que la inmigración ilegal representa una “forma de terrorismo”.

Operaciones recientes

La reunión se produce pocos días después de una operación militar conjunta entre Estados Unidos y Ecuador contra organizaciones catalogadas como “narcoterroristas” en ese país sudamericano, tras la visita del comandante del Comando Sur, Francis Donovan.

De acuerdo con autoridades estadounidenses, desde septiembre pasado la administración Trump ha ejecutado bombardeos contra 44 embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en el Pacífico y el Caribe, como parte de la operación “Lanza del Sur”, acciones que han dejado al menos 150 personas fallecidas.