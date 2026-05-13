La víctima fue identificada como Esmeralda Moronta de los Santos, de 36 años,

Una mujer murió la tarde de este miércoles tras ser atacada a tiros presuntamente por su expareja sentimental en un hecho ocurrido en el sector Alma Rosa, informó la Policía Nacional .

La víctima fue identificada como Esmeralda Moronta de los Santos, de 36 años, mientras que el presunto agresor era Omar Tejeda Guzmán, de 48.

Según explicó el vocero de la institución, el coronel Diego Pesqueira , el incidente ocurrió alrededor de las 4:00 de la tarde, cuando la mujer trató de refugiarse en el colmado Alma Rosa tras ser perseguida por el hombre.

De acuerdo con las versiones preliminares, el agresor penetró al establecimiento y le disparó varias veces, ocasionándole la muerte en el lugar.

Posteriormente, Tejeda Guzmán se suicidó con la misma arma utilizada en el hecho, una pistola Glock calibre 9 milímetros.

Miembros de la Policía Nacional y del Ministerio Público acudieron a la escena para realizar el levantamiento de evidencias e iniciar las investigaciones del caso.