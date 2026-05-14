SANTO DOMINGO.— Los aguaceros, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, volverán a registrarse desde este jueves en distintas zonas del país debido a la incidencia de una vaguada y al arrastre de humedad provocado por el viento del sureste, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

De acuerdo con el pronóstico del organismo, las precipitaciones más significativas se esperan en las provincias La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Barahona, Dajabón y San Juan.

Indomet explicó que durante la tarde se producirán los aguaceros más intensos, con posibles tronadas y ocasionales ráfagas de viento en localidades de Santiago, Santiago Rodríguez, Valverde, Dajabón y San Juan, especialmente en zonas montañosas.

En el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, el cielo estará medio nublado en ocasiones, con algunos chubascos aislados.

En el resto del territorio nacional predominará un ambiente mayormente soleado, con ligeros incrementos nubosos.

Las temperaturas continuarán calurosas debido a la incidencia del viento del sureste.

Condiciones marítimas

En su pronóstico marino, Indomet recomendó a los operadores de pequeñas embarcaciones navegar con precaución cerca del perímetro costero en la costa caribeña, desde Cabo Beata, en Pedernales, hasta Paraíso, en Barahona, y evitar aventurarse mar adentro debido a vientos y oleaje anormal.

En el resto de la costa caribeña, desde Barahona hasta La Romana, así como en la costa del océano Atlántico, las condiciones marítimas permanecerán normales.

Pronóstico para mañana viernes

Para este viernes, Indomet prevé que durante las horas matutinas predominará un cielo soleado y de escasa nubosidad en gran parte del país.

No obstante, en provincias como Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua y Barahona se registrarán algunos incrementos nubosos con chubascos aislados y ocasionales ráfagas de viento, producto del arrastre de humedad asociado al viento del sureste y la persistencia de la vaguada en varios niveles de la troposfera.

En horas de la tarde se esperan aguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento sobre La Vega, Azua, San Juan, Santiago y Santiago Rodríguez.