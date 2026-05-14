El expresidente de la República y alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Hipólito Mejía, afirmó de manera categórica que en el escenario político dominicano se “acabó el jueguito” de utilizar encuestas como método principal para elegir al próximo presidente de la nación, en franca referencia al David Collado, ministro de Turismo.

Mejía subrayó que, más allá de los sondeos de opinión, los líderes políticos que aspiran a ganar adeptos genuinos deben abandonar los escritorios e ir directamente al seno de la sociedad.

Según Mejía, el contacto real con los ciudadanos es lo que verdaderamente define el respaldo popular de una propuesta política.

En ese sentido, el dirigente perremeísta se mostró confiado ante el futuro proceso interno de su organización, asegurando que su hija y actual alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, se impondría con un contundente 70 % frente a un 30 % sobre su más cercano contendor: David Collado.

Estas declaraciones surgen tras ser consultado sobre los recientes resultados de la encuesta Gallup, la cual otorga a Collado una preferencia interna del 61.8%. Dichos números lo sitúan significativamente por encima de Carolina Mejía, quien aparece con un 21%, y de la vicepresidenta Raquel Peña, que registra un 2.5%.

PRM

Aunque evitó criticar directamente el sondeo, Mejía aclaró que la elección del candidato presidencial del PRM para el 2028 será un proceso interno y no abierto.

Señaló, además, que actualmente se está «jugando a la percepción» mediante estrategias que no necesariamente reflejan el sentir de las bases partidarias.

“Aquí se está jugando a la percepción, pero nosotros somos personas que vamos al seno de la sociedad; las votaciones en mi partido se hacen a lo interno, no en una esquina del parque”, manifestó Mejía, enfatizando que el trabajo territorial es la clave para obtener la victoria en una convención cerrada.

El exgobernante indicó que el equipo que respalda a Carolina Mejía no utiliza «subterfugios electorales» para alterar la opinión pública.

Mejía agregó que no desea profundizar en comentarios sobre encuestas externas, ya que la verdadera medición ocurrirá cuando el partido elija formalmente a su candidato para competir por la presidencia.