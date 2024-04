El Estado debe garantizar justicia sin trabas, asegura jurista

Santo Domingo.-El jurista y catedrático, Robert Valdez, llamó a los actores del Poder Judicial a tomar conciencia y aplicar la Constitución en todas las actuaciones del proceso judicial, garantizando una tutela judicial efectiva.

El maestro del derecho Constitucional cree que el Estado debe garantizar la justicia sin trabas, que facilite el acceso para que la persona pueda demandar y reclamar justicia dentro del marco del debido proceso, dando las facilidades que establece la propia Constitución, “por eso el principio de gratuidad de la justicia y de acceso oportuna”.

Cree que no es correcto que el Estado destine de grandes partidas presupuestarias para un sistema carcelario defectuoso, que en vez de reinsertar al privado de libertad, lo que hace es empeorarlo.

El jurista sostiene que el Estado democrático de Derecho se fortalece cuando se accede sin dificultad a la justicia.

Al participar en el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), que coordina su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán, Valdez lamentó que por presión popular algunos tribunales no garanticen la tutela judicial efectiva consagrada en la Carta Sustantiva y en otros textos y preceptos constitucionales.

“Muchas veces los derechos no se tutelan por razones de presión popular, de temor, de incomprensión y porque los actores a veces no tienen una total comprensión y conciencia de cuál es su rol en la aplicación de la ley en su sentido restaurativo, y no en el aspecto punitivo”, refiere el experto Derecho Constitucional y Procesal Penal, con maestría en criminología.

Explicó que la tutela judicial efectiva son derechos consagrados y organizados en la Constitución de la República para garantizar el desarrollo efectivo de la persona, construyendo una sociedad de derecho.

El catedrático sostiene que no se puede imponer prisión preventiva en todos los casos, donde hay otras medidas de coerción menos gravosa que la prisión preventiva.

Reconoce que en el caso del Ministerio Público ha hecho un esfuerzo por mantener su independencia y ha sido coherente con ese mandato de la Constitución, pero que ha sido excesivo en sus pretensiones de solicitar siempre la prisión preventiva.

“El Ministerio Público no debe tener una visión tan punitiva de querer llevar todo a la cárcel, el Ministerio Público debe tener una visión más restaurativa de la acción Penal”, enfatizó.

Las cárceles son un reflejo de la calidad de la democracia de un país y tenemos un sistema penitenciario muy crítico, que convierte a los privados de libertad en maestros de la delincuencia, cuando debían salir más restaurados, señaló.

Insiste en que el juez debe hacer el mayor esfuerzo creativo de investigación y análisis comparativo para fundar en derecho su decisión, sin favor y sin temor”, añadió.

El jurista refirió que el debido proceso es el instrumento que permite acceder al órgano jurisdiccional para reclamar que esos derechos que la Constitución ordena tutelar a los ciudadanos sean debidamente aplicados y resolutados para que se pueda restaurar la paz perdida con la afectación de la víctima.