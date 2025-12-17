La embajadora Leah Campos destaca el papel crucial de Central Romana en la economía dominico-estadounidense

Durante su visita al Central Romana Corporation la embajadora estadounidense Leah Campos pudo conocer aspectos de la operación azucarera de la empresa, guiada por sus principales ejecutivos./Foto fuente externa

La embajadora de Estados Unidos, Leah Campos, afirmó ayer que el Central Romana Corporation es un actor clave en la relación económica entre su país y República Dominicana e indicó que esos nexos se fortalecen cuando existe diálogo directo y cooperación basada en los hechos.

Campos señaló que conocer de primera mano las operaciones del central azucarero y su impacto social reafirma la importancia de trabajar juntos como socios estratégicos para el desarrollo económico de ambos países.

La diplomática visitó las operaciones azucareras del Central Romana conforme a las declaraciones que ofreció durante su discurso en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio (AMCHAMDR), donde anunció que ésta sería su primera visita oficial a una empresa del sector privado en el país.

La embajadora Campos estuvo acompañada de una comitiva integrada por representantes del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Fue recibida en Central Romana por su presidente José Fanjul Jr., junto a los vicepresidentes ejecutivos Ramón Menéndez, Eduardo Martínez-Lima y Leo Matos.

Un comunicado de prensa del Central Romana señala que la agenda de trabajo inició con una presentación corporativa sobre las operaciones de la empresa, su diversificación en el sector agroindustrial, manufactura, servicios, turismo y bienes raíces, así como sus prácticas de responsabilidad social.

Durante su recorrido, la embajadora Campos visitó el ingenio azucarero, donde conoció sobre los aspectos técnicos del proceso productivo y operativo para la producción de azúcar de caña.

La delegación visitó también las comunidades agrícolas de la empresa, donde la diplomática estadounidense caminó los bateyes y visitó escuelas, viviendas y subcentros médicos que forman parte de la infraestructura de compromiso social de Central Romana, interactuando con los residentes en dichas comunidades.

La nota añade que también pudo conocer las oficinas de recursos humanos en el campo, la representación sindical y constató cómo se ejecuta el sistema de pagos para los trabajadores agrícolas.

Dice que la embajadora igualmente pudo observar el corte de la caña mediante el uso de cosechadoras mecánicas, cuyos equipos de última generación han permitido automatizar hasta un 55 % de la cosecha.

La visita incluyó también un recorrido por el Centro Médico Central Romana, donde la embajadora Campos conoció las áreas de especialidad, el personal clínico y los servicios de salud que ofrece dicho centro a los empleados, sus familiares, y residentes de La Romana y comunidades vecinas.

Visitó además la escuela Abraham Lincoln, cuya matrícula de estudiantes la integran en un 94 % los hijos de los trabajadores y empleados de la compañía, así como la Escuela MIR Esperanza, que opera Fundación MIR, de la cual Central Romana es uno de los principales patrocinadores para auspiciar los programas educativos y sociales que desarrollan.

Tras la culminación de esta visita, queda reiterado el compromiso de Central Romana para seguir contribuyendo al fortalecimiento de la relación comercial bilateral entre República Dominicana y Estados Unidos de Norteamérica, como parte de la alianza fundamental para el desarrollo económico y social de ambas naciones.