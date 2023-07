Elias Díaz nunca imaginó sería el héroe

SEATTLE, AP.— Elias Díaz podría ser el Jugador Más Valioso del Juego de Estrellas más improbable.

Solo tres años y medio después de que Pittsburgh no le ofreciera un contrato y le permitiera convertirse en agente libre, Díaz conectó un jonrón de dos carreras de la ventaja ante Félix Bautista en la octava entrada para levantar la Liga Nacional sobre el estadounidense 3- 2 el martes por la noche.

Un All-Star por primera vez a los 32 años, el receptor de Colorado puso su nombre en un premio ganado por Willie Mays, Joe Morgan, Frank y Brooks Robinson, tanto Ken Griffeys como Mike Trout.

“Sinceramente, no puedo creer que mi nombre vaya a estar al lado de algunos de esos nombres”, dijo Díaz a través de un traductor, agarrando el bate de cristal que le otorgó el MVP. “Nunca en mis sueños más locos imaginé que estaría en esta posición”.

Después de cinco años con los Piratas, Díaz se enteró por su agente en diciembre de 2019 que no había sido licitado.

“Cuando me soltaron, no me permití sentirme derrotado”, dijo Díaz. “Mantuve mi confianza y me mantuve positivo”.