Elier Hernández: “Fui muy enfocado”

El jardinero Elier Hernández está aprovechando cada chance recibido por el dirigente de los Leones del Escogido, Víctor Estévez, para producir.

Hernández se convirtió anoche en el héroe indiscutible en la victoria de los Leones, 3-1, sobre las Águilas Cibaeñas.

Pegó doble remolcador de dos carreras en la baja del octavo episodio para quebrar el empate a una vuelta que había hasta ese momento.

Tras haber fallado en sus dos primeros turnos Elier ajustó para producir las carreras que marcaron la victoria número 20 de los Leones.

“Fui a ese turno más enfocado que nunca para traer las carreras”, señaló Hernández, quien bateó de 4-1.

Además de su aporte ofensivo, Elier realizó una atrapada de cabeza en el jardín izquierdo, que puso fin a una amenaza que montaron las Águilas en el quinto episodio.

“Cuando vi el batazo no me detuve porque sabía que si no la atrapaba habría problemas”, indicó Hernández sobre la línea conectada por Yairo Muñoz, con dos corredores en posición anotadora.

Hernández señaló que parte de su producción se debe a la confianza recibida por Estévez. “Pienso en no defraudarlo”.