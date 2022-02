Encarnación: «no soy contratista del Inabie»

Santo Domingo.- La diputada por San José de Ocoa, Yari Encarnación, desmintió que sea suplidora del Estado. La legisladora oficialista dejó claro que respeta las normas y que conoce los límites que establece la ley 340-06, del 18 de Agosto del 2006, sobre Contrataciones Públicas.

La diputada por San José de Ocoa dijo que esas informaciones que le atribuyen ser una contratista del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) son falsas.

«Debido a que en esta gestión de gobierno que inició el 16 de Agosto del 2020 y la mía como diputada de la República, no he firmado ningún contrato, ni he participado en ningún proceso de licitación, comparación de precios o compras con ninguna institución del Estado, centralizado o descentralizado.»

La legisladora aclaró que la deuda que mantiene el INABIE es fruto de una licitación celebrada durante la pasada administración, momento en el que no había sido electa como Diputada, pero tampoco su partido era gobierno.

La congresista dijo además, que no entiende porqué han querido decir que en el 2021 ella salió de la sociedad de la empresa suplidora MULTISERVICIOS GERONIMO, SRL, cuando la suplidora continúa vigente con todos su accionistas, aunque sin estar en operaciones porque la ley se lo prohíbe por su condición de legisladora de la República.