Entérate NY

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►Día de Fiesta: Este sábado se conmemoró en territorio estadounidense «El Día de los Veteranos», para honrar a quienes prestaron servicio en las Fuerzas Armadas de EE. UU., pero su celebración se trasladó para este lunes. Faltan dos días festivos en USA. El último jueves de noviembre se celebrará el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving) y el 25 de diciembre, Día Navidad.

►Ydanis impulsa agenda latina en NYC: Ydanis Rodríguez, desde su época en que fue concejal por 12 años (2009-2021) viene impulsado la «Agenda Latina en NYC» en materia de transporte, educación, desarrollo económico, vivienda asequible, atención médica y protección del medio ambiente para garantizar que las familias trabajadoras y de bajos ingresos, los recién llegados y los jóvenes tengan una oportunidad justa de ingresar a la clase media y más allá. Ante la elección de un nuevo alcalde en NYC, siendo los latinos el 28% (su presencia se siente en cada barrio neoyorkino), un 32% blancos, 18 negros, 15% asiáticos y el restante 7% corresponde a otras diferentes etnias; una población de 900 mil estudiantes en escuelas públicas, 40% es latina; 2300 agentes quisqueyanos en el NYPD; los inmigrantes son el motor de NYC, con cerca de 3 millones de latinos en la Gran Manzana. Representan el 43% de los trabajadores en la ciudad; son propietarios de una tercera parte de todos los pequeños negocios y pagan $61 billones de dólares en impuestos y gastan más de $138 billones en el mercado. Ante esa realidad, debemos estar representados con directores y comisionados de las diferentes agencias; que seamos respetados, los mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, dominicanos, hondureños y cubanos, entre otros, sostiene Ydanis, quien encabeza la convocatoria de la «Agenda Latina», y espera que los votantes latinos lo hagan en función con quien asuma el mayor compromiso con dicha agenda. En los últimos días ha reunido durante dos encuentros más de 400 latinos, entre lideres comunitarios y político, profesionales, empresarios, activistas sociales, propietarios de pequeños negocios, taxistas, periodistas, amas de casas y ciudadanos comunes latinos. «Amo ser dominicano — sostiene Ydanis– pero quiero que la agenda sea más latina, que tengamos más cosas».

Ver video = https://www.youtube.com/watch?v=nvx5eg7_bwg

►Ramfis en NY dice y afirma de todo; juramenta: El presidente del Partido Esperanza Democrática (PED), Ramfis Domínguez Trujillo, se encuentra en USA desde hace varios días haciendo reuniones, juramentaciones, encuentros con dirigentes de su partido y diferentes sectores en NY, NJ, Filadelfia y la zona de Nueva Inglaterra. Ha dicho y afirmado de todo. Veamos: «Estoy en USA reconociendo la preponderancia de esta gran comunidad de dominicanos; aquí nace el PED, aquí echamos raíces y tenemos que ser siempre condescendientes, recordar y dar el espacio que merecen». «Aquí estamos para celebrar nuestro cuarto lugar». «El partido está marcando la diferencia, viene desde abajo y ha ido creciendo de una forma muy vertiginosa». «Por ende, representamos una opción de poder para el 2028, por un crecimiento indetenible y sobre todo frente a una casta política que ha demostrado su incapacidad de dirigir los destinos del país». «Precisa que ganaron, conforme la ley electoral, la casilla No. 7 para el proceso electoral del 2028. Viendo el crecimiento y fortalecimiento del partido, el Tribunal Superior Electoral (TSE) manipuló una sentencia para arrebatarnos esa casilla y nos pasaron a la 19. Nos dejan en una condición de desigualdad porque nos quitaron igualmente los fondos de la JCE. Siempre he dicho que la JCE no debe darles dinero a los partidos políticos, ahora, si lo van a quitar que se lo quiten a todos, nosotros no tenemos problemas con eso, pero la casilla No. 7 sí la van a tener que devolver. Hemos depositado una instancia ante el Tribunal Constitucional (TC) para suspender esa sentencia y restituir los derechos del partido. Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=n3kCQOVg2yk

►Inscribirá su candidatura presidencial en el 2027: El año que viene cumplimos 10 años de la renuncia a la doble ciudadanía ante las autoridades competente de USA, afirmó Domínguez Trujillo, y para el 2028 no hay ningún tipo de impedimento ni escollos para presentar nuestra candidatura presidencial como corresponde; estamos felices, vamos a celebrar el crecimiento y la efervescencia que se siente en el partido, el próximo a gobernar los destinos de la RD. Presentamos al actual presidente de la JCE los documentos y nos expresó que para el 2027 él certificará nuestra candidatura con esa documentación, sin embargo, nos exhortó presentar una instancia ante un Tribunal competente, en este caso el TSE antes del 2027, simplemente para acreditar la candidatura, sostuvo Ramfis.

►Por poquito hay sangre: Una fuente a lo interno del consulado, pidiendo reserva de su nombre, nos informó lo siguiente: Hace algunas semanas, la solemnidad fue hecha pedacitos en la sede consular por el incontrolable ímpetu del asistente del cónsul, Jairo Díaz, encargado de los consulados móviles, diiicen. Añade la fuente «la sangre casi llega al río en el antedespacho del cónsul, Jesús -Chu- Vásquez, donde Jairo pernota, porque él puso a trabajar unos compañeros en operativos móviles en Connecticut y no le pagó a uno de ellos unos 300 dólares por su labor, responsabilidad que recaía sobre Amintores Pérez, director de la oficina allí, y el compañero trabajador lo tenía asediado por su $$$ y Pérez acudió donde Díaz a cobrarlo y éste le salió con negatividad y arrogancia, diciéndole que no pagaríaaaa. ¡Ay, ay, ay! Para qué fue eso, ahí mismo se originó una discusión que retumbaba en el consulado, y el asistente del cónsul, con expresiones soeces, lo invitó a bajar para «matarse como dos perros», acto seguido reaccionó el compañero de Connecticut, pero la rápida intervención de varios empleados presentes evitó que la sangre llegara al río. Luego, pagaron el $$$. Todo ha cambiado en el consulado de RD en NY, diiicen.

►Muchas mujeres pierden a un hombre noble: Una lectora nuestra en Brooklyn nos envía la siguiente: «Solo por seguirle los consejos a sus amigas fracasadas en el amor»

Ver video: = https://www.instagram.com/reel/DPpZ8SRDUfk/?igsh=cmw0NThnMXc1cHVj

►¿Representan y familiares cobrando?: Una muy bien enterada fuente de la seccional del PRM-NY informó a Entérate NY que todos los aspirantes presidenciales del partido de gobierno tienen sus representantes en los «nuevayores», y familiares de estos áulicos están cobrando en muchas de las instituciones que dirigen los precandidatos en RD, diiicen. Inclusive un diputado del exterior se llevó su mujer, hijo, una prima y se mudaron en RD, todas trabajan en la Cámara Baja. ¡Uff! A ese legislador les cantan la salsa del Gran Combo = Vas bien, vas bien = https://www.youtube.com/watch?v=B1MpGbqjg5I&list=RDB1MpGbqjg5I&start_radio=1 ¡Bueeeno! Con Carolina Mejía (alcaldesa DN) están Jairo Díaz, del consulado, y Neftalí Fuertes, dirigente del PRM-NY y funcionario del Palacio. En NJ, Lucido de los Santos, presidente del partido y cónsul en Montreal, y la diputada Kenia Bidó están con ella también. Con Yayo Sanz Lovatón (director de aduanas) figuran el diputado Cirilo Moronta, Julín Mateo, presidente del PRM-NY y Luis Ducasse, dirigente del partido y funcionario como Gestor Comercial y Cultural del Centro de Exportaciones e Importaciones de la RD, con asiento en NY. Con David Collado (turismo) están John Sánchez, secretario general del PRM-NY y Juanita Martínez, funcionaria consular. Con Peña Guaba (coordinador del Gabinete de Política Social) figura Ramona Almonte (Monín) funcionaria consular. Con Wellington Arnaud (director de Inapa) figura José Colón (Sasá). Con Guido Gómez (presidente de Indotel) figura Luly Cabrera. Con Roberto Fulcar (ex ministro de educación) figuran el diputado Norberto Rodríguez y el director de SeNaSa en USA, Modesto Liranzo. La vicepresidenta Raquel Peña no tiene representante político de manera pública. Alrededor de cada aspirante hay una lucha leonesa, feroz y circunspecta por tomar el control absoluto de la política de sus jefes políticos. De momento la sangre llega al río, entre algunos de ellos. ¡Bueeeno!

►Ante advertencia del presidente Abinader y Paliza: Observadores políticos dominicanos en el Alto Manhattan diiicen que las recientes proclamas del presidente Luis Abinader y del presidente del PRM y ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, advirtiendo que «los dirigentes oficialistas con proyectos presidenciales deben anunciar con fecha y hora su salida de los cargos públicos, a fin de dedicarse por completo a sus aspiraciones políticas». «Es imposible conciliar una candidatura con la gestión pública». Pero, el que hizo la ley hizo la trampa. Veamos: Ahora los funcionarios salen al exterior, principalmente a NY, a justificar tal o cual compromiso o diligencia de la institución que representan, con todo pago (hotel, desayuno, comida y cena, transporte -avión y taxi- y gastos de representación, entre otros). ¡Ah! vienen acompañados de algunos asistentes. ¡Uff! Luego que el aspirante-funcionario termina el compromiso de la institución, sus representantes políticos en el exterior (NY, NJ, PA, MA) preparan reuniones y encuentros con dirigentes, militantes y personas de la comunidad. Ahí el aspirante-funcionario habla, saluda, comparte, traza línea, etc. Campaña junto al compromiso gubernamental. «Mete el dedo ahí que la cotorrita no está ahí», cantan en El Bronx.

¿Yulín Mateo cónsul?: El presidente del PRM-NY, Julio César Mateo (Yulín) asistía a una reunión del partido el pasado lunes en la noche. Rin, rin, rin … Alou, alou, responde Yulín. En ese momento hablaba ante los compañeros Rosa Cabrera, de la Comisión Ejecutiva (CE). Un momento, un momento vociferó el dirigente político, deme el micrófono, esa llamada fue del Palacio Nacional y me informan que fui nombrado como cónsul en Bermudas. Hubo un aplauso. Por fin, diiicen que dijo Yulín, porque desde hace tiempo venía anhelando la dirección de un consulado, dijeron otros. Ver = https://www.youtube.com/watch?v=vGZj94mvrGM Relación de todos los consulados RD en el mundo = https://consultas.mirex.gob.do/contacto/directorio/consulados-exterior y esto fue lo que apareció = «Consulado de RD en Saint John, Antigua y Barbuda». Nombre = Joaquín Díaz López (268-562-6571 -Fax- 268-5626570). Rango Diplomático = Cónsul General. Correo = consudomantiguaybarbuda@mirex.gob.do Dirección = Golden Groves, creekside, Antigua and Barbuda, W.I Diiicen que no existe un Consulado o Embajada de la RD; los trámites y la representación diplomática se realizan a través de la embajada o consulado dominicano más cercano. Esperamos el Mirex aclare. Según la enciclopedia Wikipedia, Bermudas es un territorio británico frente a la costa este de EUA. El punto más cercano con USA es Carolina del Norte, a 1030 km. Entre NY y Bermudas son 1261 y con RD 1577 km. Grupos étnicos: 52% Negro; 31% blancos; 9% multirracial; 4% asiáticos; y 4% otros. Hay pocos dominicanos, diiicen. Buena suerte Yulín, dijeron a unísono dominicanos en el Alto Manhattan. ¡Ah! Diiicen que el nuevo cónsul buscará la reelección como presidente del PRM-NY para dirigir la seccional vía satelital (zoom), al igual que el presidente del partido en NJ, Lucilo de los Santos, actual cónsul en Montreal. ¡Bueeeno!

►Embajada EUA-RD: El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. publicó una notificación en el Registro Federal que anuncia la implementación del examen de educación cívica para la naturalización de 2025. El examen de 2025 evalúa la comprensión de un extranjero sobre la historia y gobierno de EUA de acuerdo con los requisitos legales y es uno de varios pasos en un esfuerzo continuo de restaurar la integridad del proceso de naturalización y cumplir con las intenciones del Congreso. En las próximas semanas y meses, USCIS anunciará otras iniciativas para mejorar aún más la integridad del proceso de naturalización.

►Un valor dominicano en NY: José Rafael Martínez Morillo, oriundo de La Vega, siendo muy joven ingresó a la Fuerza Aérea de la RD, alcanzando el rango de coronel y desempeñando múltiples funciones de mando. También es abogado. Tiene varios años residiendo en NY, con su esposa y 4 hijos, todos nacido en USA. En la Gran Manzana ha laborado en el consulado, en la cadena de supermercado Gala Food, en un Warehouse, entre otros lugares. Practica béisbol y asiste a la iglesia católica. Es muy dado aconsejar a jóvenes para que terminen sus estudios, respeten a sus padres y personas mayores. Siempre integrado a la labor comunitaria. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: «José, usted es un valor dominicano en NY».

►Cultura General: En China se encuentra el puente colgante más alto del mundo, con 625 metros, prácticamente la misma altura que el mayor rascacielos de ese país. Tras tres años de construcción, el puente sobre el Gran Cañón de Huajiang permitirá reducir desde las actuales dos horas a tan solo unos minutos el tiempo necesario para cruzar ese valle, conocido como ‘la grieta del mundo’ por su gran profundidad.

►Salud: Según ha informado el IRB, un equipo debidamente constituido, designado formalmente para revisar y supervisar la investigación biomédica con seres humanos, demuestra que el tabaco y el sexo biológico (masculino) influyen en cómo evolucionan las células normales del tejido sano de la vejiga, favoreciendo la expansión de algunas células mutadas que podrían ser determinantes en el desarrollo del cáncer. El cáncer de vejiga es uno de los más frecuentes en todo el mundo y afecta sobre todo a los varones, pues tienen aproximadamente cuatro veces más probabilidades de desarrollarlo que las mujeres.

►Servicio comunitario: Si tiene un problema relacionado con viajes por aire, mar o tierra, conozca donde poner una queja o denuncia para ayudar a solucionarlo. Más información = www.transportation.gov/airconsumer

►Sobre el español: Fetichismo = Excitación sexual provocada por un objeto inanimado o una parte no genital del cuerpo (zapatos, prendas intima, maniquíes, que se vuelve un estímulo preferente para el deseo o el orgasmo.

►Frase: «Los que tengan las lágrimas ondas que empiecen a llorar temprano» = Los que no pueden derramarlas con facilidad ni frente a un hecho irremediable.

►Dólar y Euro hasta este domingo 12: Compra del dólar 62.24 y venta 63.42; Compra euro 71.61 y venta 75.72

►Combustibles: Del 11 al 17 de octubre: Gasolina Premium a $290.10. Regular a $272.50. Gasoil Optimo $242.10. Regular a $224.80. Gas Licuado a $137.20. Gas Natural $43.97

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com