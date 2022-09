Entre el cielo y la tierra: Origami en Santo Domingo

Cuando supe de la exposición se me abrió en la cabeza una caja de recuerdos: origami, el arte de crear figuras con papel, de producir piezas simples para regalar y regalarnos el placer de la paciencia, de la atención y la amorosidad.

La exposición se presenta en el Centro cultural Babeque en coordinación con la Sociedad Dominicana de Origami. El curador? Mi gran amigo-hermano Lenin Paulino, responsable de gran parte de los recuerdos y emociones que me despiertan las fotos y las informaciones de la muestra.

El hacía origami en televisión cuando trabajábamos juntos. Yo quedaba maravillada.

Vayan a ver la exposición. 11 plegadores de papel participan y las piezas están buenísimas. Les despertarán los sentidos.

Al fin y al cabo, todos en la infancia hicimos o intentamos hacer origami. Lleven sus níños. En estos tiempos donde todo se suple con la tecnología, el contacto con estas actividades hace bien.

Motivará a hacer mucho más que teclear nuestro celular. La exposición está en el Colegio Babeque en la Roberto Pastoriza 327.

Yo ya fuí a través de las fotos. Me encantaría ir personalmente y encontrarme frente a frente con la sensibilidad que proyectan los que practican este antíguo arte asiático.

Tambien te podria interesar: Entre cielo y tierra

Son personas muy especiales: el origami los transforma y ellos transforman a través del origami. Será un éxito esta exposición si motiva a algunos hacia la simpleza y la paciencia.

Paciencia y simpleza al practicar, pero igual al contemplar. A mí ya me movió en lo más profundo. No creo ser la primera y de seguro, no seré la última.