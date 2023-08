Evelyna: «Ser madre es mejor de como me contaron»

Evelyna Rodríguez es una comunicadora y actriz con años de experiencia, pero después de nueve meses de preparación, ha recibido el título más importante de toda su vida, el de ser mamá.

¿Ser madre es como te lo contaron?

Es mejor. Jamás pensé que la maternidad iba a ser como tan sublime, un sentimiento tan poderoso, y a pesar de que muchos me dijeron: “No vas a dormir. No es fácil la lactancia, es muy demandante”, que es verdad; pero es como tan lindo todo a la vez, creo que estoy hechizada.

¿Te afectó en algún momento esa clara presión social que existe para que las mujeres sean madres?

No, porque estaba clara y consciente de cuándo quería (…) pero si fue como muy disruptivo descubrir que muchas mujeres reciben esa presión, que la gente quiere que se hagan las cosas en el momento que ellos piensan, no cuando uno lo quiere y lo necesita.

¿Te tomarás un tiempo para estar con tu bebé, antes de retomar tus proyectos?

Honestamente he retomado el trabajo, aunque no he estado en un set de cine o en un estudio de televisión. Pero si he estado desde mi casa trabajando, leyendo editando, sacando adelante los proyectos que en septiembre vamos a dar a conocer

¿En algún momento tienes en planes volver a la tv?

De tener planes concretos de producir y volver a la televisión, no los tengo. Pero, honestamente me encantaría regresar a la televisión. Y aunque estoy muy en el cine, es una necesidad personal el comunicar.