Expomóvil Banreservas cierra con más de RD$7,000 millones en financiamientos

Expomóvil Banreservas 2023 cerró anoche con un rotundo éxito en financiamientos aprobados por más de RD$7,000 millones y solicitudes que superaban los RD$20,000 millones, informó la institución financiera.

Al valorar los resultados de la feria, el administrador general, Samuel Pereyra, expresó su satisfacción, porque las facilidades y las excelentes tasas ofertadas permitieron a miles de familias dominicanas adquirir el vehículo deseado, al igual que las empresas para renovar sus flotillas.

Pereyra afirmó que esta feria contribuye a mejorar el bienestar de los adquirientes, además de crear condiciones idóneas para el parque vehicular del país, con vehículos que contribuyen a preservar el medio ambiente.

La feria inaugurada el miércoles se extendió hasta este domingo a las 5:00 de la tarde, cuando todavía se estaban evaluando una gran cantidad de solicitudes pendientes. En evento se celebró en las instalaciones de los distribuidores de las diversas marcas de vehículos en todo el país.

Los clientes tuvieron la oportunidad de financiar vehículos con tasas que van desde 6.82% para vehículos eléctricos, a un plazo de seis meses; y a 7.82%, a un año; 9.82%, a tres años; y 12.82%, a cinco años.

Para las unidades de uso personal las tasas eran de 7.82%, a seis meses; 8.82%, a un año; 11.82%, a tres años; y 12.82%, a cinco años. Los vehículos usados disponían de una fija tasa de 12.50%, a un año; y 13.50%, a dos años; y los vehículos comerciales podían adquirirse con tasas de 11.82%, a un año; y 12.82%, a dos años.

Entusiasmo generado

Entusiastas adquirientes de vehículos expresaron su gran satisfacción por las condiciones de venta y las atenciones recibidas en los diversos dealers y concesionarios que distribuyen las diversas marcas y modelos en toda la geografía nacional.

Algunos de esos compradores fueron Sobeida Vicente, Javier Ortíz y Francis Peralta, quienes compartieron sus experiencias y motivaciones para adquirir vehículos en esta feria.

Vicente, quien compró un vehículo en Magna Motors, resaltó las atractivas tasas de interés ofrecidas por Expomóvil. “Lo que me motivó fue la tasa, una excelente tasa en esta feria. ¡No puedo quejarme! Estoy feliz y le agradezco mucho a la gerente de la sucursal de San Isidro, de la Sirena San Isidro. ¡Un trato excelente!”.

Al decidirse por un vehículo Changan, Javier Ortíz proclamó: “Lo que más me motivó para comprar el vehículo es la variedad que tienen en esta marca. Entonces de aquí me recomendaron la feria, yo no sabía que venía, y oye, las tasas. ¡Las tasas hicieron que me decidiera de una vez!”.

En el Dealer autorizado Felix Auto Import, el comprador de una Chevrolet Tracker 2023, Francis Peralta dijo sentirse bien a gusto con los servicios brindados por los oficiales de negocios de Banreservas y la asistencia de la ejecutiva de venta del distribuidor de la marca.

Ejecutivos de Banreservas encabezados por el administrador general pudieron constatar durante el fin de semana la acogida de la feria, tanto por los distribuidores, como por parte de los clientes.

En Santiago, Euler Veloz, pasado presidente de ANADIVE, reconoció que desde el viernes se habían triplicado las visitas a su negocio; mientras que Juan Salvador Castillo, gerente de ventas corporativas de Viamar, explicó este año superó las ventas del año pasado.

Lourdes Blanco, gerente de Avelino Abreu en Santiago, destacó que el fin de semana que duró la Expomóvil se caracterizó por el entusiasmo y el movimiento de los clientes. En términos similares se expresaron Alberto Taveras, gerente de ventas de Magna Motors; y el empresario Juan Pablo Vega, quien, acompañado por su familia, se montó en su Hyundai Cantus.

Estas declaraciones de concesionarios, dealers y clientes resaltan el éxito y la satisfacción generados por Expomóvil Banreservas 2023, debido a las atractivas condiciones de venta y el servicio excepcional ofrecido por los agentes de negocios del Banco y los representantes de los distribuidores de las diversas marcas en todo el país.