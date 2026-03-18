Denuncian como ilegal restricción del INTRANT a conductores mayores de 65 años

Santo Domingo, Distrito Nacional.- La secretaria de Adultos Mayores del Partido Fuerza del Pueblo (FP), licenciada Yamel García, expresó este miércoles su profunda preocupación por la disposición del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) que limita a los ciudadanos mayores de 65 años a renovar su licencia de conducir por solo dos años, en lugar de los cuatro años establecidos de manera general por la ley.

García propuso que, en lugar de imponer limitaciones por edad, se implementen evaluaciones como pruebas antidopaje u otros controles médicos que permitan garantizar el derecho a conducir en función de las condiciones reales de cada persona.

La secretaria de Adultos Mayores del FP, Yamel García, defiendió el derecho a conducir de los mayores de 65 años

Asimismo, sostuvo que la medida no solo discrimina a los ciudadanos mayores de 65 años, sino que también vulnera derechos fundamentales consagrados en la Constitución Dominicana, como la dignidad humana (artículo 38), el derecho a la igualdad (artículo 39) y la protección de las personas envejecientes (artículo 57).

De igual forma, indicó que la disposición contradice la sentencia del Tribunal Constitucional TC/0005/20, la cual prohíbe establecer restricciones basadas exclusivamente en la edad.

Precisó que las personas mayores de 65 años son ciudadanos activos, responsables y comprometidos con la sociedad.

“Reducir sus derechos por un criterio arbitrario de edad los convierte, injustamente, en ciudadanos de ‘segunda categoría’. Este tipo de políticas atentan contra los valores de equidad y respeto que deben regir toda acción del Estado”, afirmó.

Recordó que el Tribunal Constitucional ha determinado que utilizar la edad como parámetro exclusivo resulta contrario a los principios constitucionales, destacando que los registros de tránsito evidencian que la mayoría de los accidentes son protagonizados por personas jóvenes, lo que, a su juicio, demuestra que la medida del INTRANT carece de base razonable y científica.

“Desde la Secretaría de Adultos Mayores del Partido Fuerza del Pueblo reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos y la dignidad de las personas mayores”, agregó.

García, quien también es integrante de la Dirección Central de la FP, exhortó al INTRANT a revisar la controvertida disposición y a adoptar políticas que garanticen inclusión, respeto e igualdad para todos los dominicanos, sin discriminación por edad.

“Desde la Secretaría de Adultos Mayores proponemos que el límite para conducir no sea la edad, sino las condiciones físicas y de salud de las personas mayores de 65 años, en respeto al derecho de libre tránsito de todos los ciudadanos”, concluyó.