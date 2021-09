Frank Perozo regresa al drama

Santo Domingo.- Frank Perozo es un actor que ha sabido desdoblarse en cualquier papel que ha interpretado en el cine. Ha tenido la oportunidad de participar y protagonizar comedias, películas de acción, pero el drama es su lugar feliz.

Después de actuar en varias comedias, el artista del séptimo arte regresa a la raíz del dramatismo, al protagonizar la nueva película “Más que el agua”.

“Me encanta contar historias que están cerca a la conducta humana»

El filme dirigido por Amauris Pérez, es un retrato social universal que hoy se estrena en la pantalla grande dominicana, con una historia basada en el amor por la familia, un sentimiento que a veces nos lleva hacer cosas inimaginables por ese ser querido.

Perozo en esta trama se sumerge en la piel de Nicolás, un joven que se dedica a negocios ilícitos desde que era un adolescente, logrando crearse un submundo a su alrededor en el que parece tener el control de todo, pero a la vez insiste en alejar a su hermano del negocio para que éste progrese en una sociedad cada vez más hostil para gente como ellos.

“Es uno de los proyectos que más me ha retado a nivel profesional”

“A mi gusto profesional, me encanta más contar historias que están más cerca a la conducta humana, a la realidad. A mí en lo particular me apasionan más esos proyectos, pero al final de cuenta uno de los propósitos de esta historia es entretener, mostrar otra faceta de nuestro cine, es alejarme un poco de la comedia y volver a la raíz del drama, que es donde más me formé, es volver a encontrar emociones diferentes a las que vivo a diario. A través de este personaje tuve esa oportunidad y a través de esta historia pude experimentar ese universo, y me siento muy agradecido por haber tenido la oportunidad”, manifestó a Que Pasa.

Emocionado y orgulloso de trabajar en este filme, el actor describió el largometraje como uno de los retos más grandes que ha tenido como profesional en el cine.

“Esta historia es una fotografía de algo universal, de emociones universales”

“Es el ejemplo vivo de que persistir y ser consistente en las cosas al final trae un enorme y bello resultado, es uno de los proyectos que más me ha retado a nivel profesional no solamente en la actuación sino también en la producción, y sí, es cierto lo que siempre mis padres decían, todo lo que cuesta trabajo vale la pena. Es una película de la cual me siento orgulloso de formar parte, de una historia que yo entendía que se podía contar para que el público pueda disfrutar, y conozca un poquito más de esos colores que nos definen a nosotros como dominicanos”, dijo a este vespertino.

Agregó que la película de una hora y 25 minutos de duración, es un documento artístico que tanto Pérez como él, querían mostrar a la sociedad dominicana. “Siento que esta historia más que un llamado, es una fotografía de algo universal, de emociones universales”, explicó.

Frank, quien además de la actuación ha explorado otras áreas de la cinematografía, como la dirección y la producción, ha visto esto como oportunidades para continuar creciendo en este maravilloso mundo del séptimo arte.

“Cada experiencia fílmica me ayuda a crecer enormemente, a valorar y a agradecer más la oportunidad que tengo de vivir de lo que he soñado la vida entera. Y vivir de lo que más me apasiona en la vida, es a mi entender, lo que más ha aportado a mi vida personal. Hay un crecimiento en cada proyecto, y me siento muy agradecido de poder tener la oportunidad que mi país me brinda para poder hacer mis sueños realidad”, dijo.