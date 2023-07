Franklin Mirabal es el Gran Micrófono de Oro

Con la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito como escenario, el Círculo de Locutores Dominicanos (CLD) entregó anoche los Premios Micrófono de Oro, cuyo máximo galardón, “Gran Micrófono de Oro”, lo obtuvo el cronista y narrador deportivo Franklin Mirabal.

Bajo el lema “Medio Siglo de Voces de Oro”, en la XXXI edición de la ceremonia, se reconoció la labor de los profesionales del micrófono de los años 2021 y 2022 de forma unificada, asimismo fueron reconocidas la labor de las filiales a nivel nacional, con la selección de tres locutores por ciudad.

Mirabal dedicó su galardón a todos los niños que andan en las calles, a todos los limpiabotas, al tiempo de recordar que su primera profesión fue lustrador de zapatos.

Mark B fue uno de los artistas que puso el sabor musical a la ceremonia.

“Decirles que todo se puede con esfuerzo y con dedicación, no importa que tú seas del barrio más pobre, no hay nada en la vida que no puedas conseguir”, dijo.

Entre los galardonados también figuran Ramón Tolentino, en la categoría Locutor (a) de Medios Digitales; Locutor Presentador de TV, Iván Ruiz; Víctor Sabiel Familia, Narrador de Audio Libros; Locutora y Maestra de Ceremonia, Miralba Ruiz; Locutor de Noticias en Radio, Miguel Susana; Locutor(a) Destacado en el Extranjero, Carmen Martínez; Locutor(a) de Música Tropical, Miguel Feliz; Locutor(a) de Música Religiosa, Leyca Leyba; Locutor(a) de Música Urbana, Luinny Corporán; Locutor(a) de Música Suave, Leanny Monción.

Además, David Santana, Locutor de Doblaje; Yadira Pimentel, Locutora en Materiales Corporativos; Froilan Arvelo, Locutor de RD destacado en el Extranjero; Domingo Batista, Locutor Radio Variedades; entre otros.

Las distintas categorías y renglones estuvieron de la mano de los reconocidos comunicadores, como Jatnna Tavárez, Milagros Germán, Iván Ruíz, Hony Estrella y Kevin Cabral.

Asimismo, fue reconocida María Cristina Camilo, primera mujer dominicana en convertirse en locutora. Tres generaciones asistieron en su representación para recibir el galardón y agradecer el gesto.

De igual forma fue reconocida la escuela de locución profesor Otto Rivera, también a Radio Santa María, a la Asociación Dominicana de Radiodifusoras (ADORA).

Los pasados presidentes del Círculo de Locutores Dominicano, recibieron una medalla de la nueva generación de locutores, como muestra de agradecimiento por los aportes que hicieron tanto por el país como por la entidad.

Apagón

En pleno espectáculo, dirigido y producido por Chiqui Haddad, hubo un apagón de varios minutos, lo que provocó un retraso en la entrega de los premios. El show que estuvo conducido por el experimentado locutor y maestro de ceremonias Rodolfo Espinal y la presentadora de televisión Caroline Aquino continuó como si nada hubiera pasado.