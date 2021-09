Fuego arrasa casetas playa Las Terrenas

SANTIAGO.-Perdidas millonarias dejó un incendio en el área comercial del pueblo Los Pescadores en el municipio Las Terrenas en Samaná, que inició pasadas las 6:00 de la mañana del sábado, que horas después fue sofocado y que según testigos comenzó en el antiguo restaurante La Salsa.

La doctora Mariana Vanderhorst, administradora del área comercial de pueblo de Los Pescadores, reveló que aunque los bomberos de ese municipio llegaron a tiempo no contaban con la logística necesaria ni la capacidad humana para enfrentar el siniestro.

Aunque se desconoce el origen del incendio se espera que bomberos de Las Terrenas y técnicos de la Policía Nacional realicen las indagatorias. En el año 2012 otro incendio destruyó esa zona turística, de bares y restaurantes.

»Lamentablemente me quejo, no llegaron con la logística necesaria y me parece que tampoco con la capacidad humana y se pudo haber salvado alguno de los locales pero no se pudo, recurrimos a los bomberos de Sánchez, lo cuál agradecemos, llegaron, se explotaron algunas de las mangueras. Se hizo lo que se pudo pero fue imposible salvarlo», apuntó Vanderhorst a través de un video que circula en las redes sociales.

Precisó, que las pérdidas deben rondar los 4 millones de dólares debido a que hay varias situaciones en ese lugar a evaluar como son las infraestructuras, los insumos de los locales y lo que significa el punto comercial.

»Más que nada el pueblo Los Pescadores es un icono en República Dominicana, en la provincia de Samaná y en esta zona turística, esto tiene un costo invaluable y nosotros estamos esperando por las autoridades del Ministerio de Turismo, sabemos que vienen con buenas propuestas y todos los propietarios con los planes que habían están tristes», explicó.

Sin embargo aclaró que tienen muchas esperanzas en el Gobierno y en el apoyo brindado por los residentes en Las Terrenas. Asimismo precisó que hasta la tarde de este sábado se desconocen las causas del incendio.

»Estamos asegurados y ya los técnicos de las aseguradoras están por acá y ellos realizarán su evaluación» agregó.

De su lado, el alcalde del municipio de Las Terrenas, Eduardo Esteban (Willy) ante las criticas en contra del Cuerpo de Bomberos de allí dijo en su cuenta de Facebook »ahora todos hablan de los bomberos de Las Terrenas, hace unas horas a nadie les importaban, inversiones millonarias en dólares que sus dueños no saben donde queda el cuartel de los bomberos, estaciones de combustibles que nunca le han donado un galón de gasoil, el Estado dominicano que nunca les ha donado un camión o equipos» Y agregó »quizás este sea un buen momento para mirar hacia delante y dejar de culpar».