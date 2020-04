- Publicidad -

ROJO

Gabriel Mercedes

Atleta taekwondo

Sus medallas lo ubican entre los mejores atletas olímpicos del país de todos los tiempos. Es un mérito, en honor a la verdad difícil de regatearle. Pero no debe ser él quien se autocalifique como el mejor entre los nacidos aquí. Por más que se afirme que la modestia es para los mediocres debe dejar que el juicio lo emitan otros.

AMARILLO

Claudio Pascualini

Italiano

Desde que se le hospitalizó por coronavirus, el 29 de febrero, fue este miércoles cuando fue dado de alta. Alegra que haya superado la enfermedad, aunque tuvo que permanecer hospitalizado durante 54 días debido a dos complicaciones pulmonares. Aunque pudo tratarse de la persona que trajo el virus al país. ¡Qué bien que esté sano y salvo!

VERDE

José Mujica

Expresidente Uruguay

La gente disfruta su autenticidad, aunque no la imite. Con motivo de la pandemia del coronavirus ha utilizado una de esas frases paralizantes que lo suelen caracterizar: “El órgano más sensible del humano no es el corazón, es el bolsillo”. Con la situación que se vive hoy la expresión es para reflexionar.