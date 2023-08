Gerrit Cole: “No quiero distraerme”

Gerrit Cole es seis veces All-Star y dos veces líder de ponches de la MLB, pero el as de los Yankees aún no ha logrado una carrera exitosa hacia el esquivo premio Cy Young.

El RHP de $324 millones de Nueva York podría cambiar eso esta temporada.

Reforzó su caso en la victoria del viernes por 6-2 ante los Tampa Bay Rays con quizás su mejor comienzo de 2023. Permitió dos carreras (una limpia) y tres hits, ponchó a 11 y no dio boletos en 7.2 entradas.

«Está teniendo ese tipo de temporada», dijo el manager de los Yankees, Aaron Boone. «Aún queda camino por recorrer, pero está en medio de una temporada realmente especial».

Sólo la salida de Cole el 16 de abril contra los Mellizos de Minnesota (una blanqueada de juego completo, en la que abanicó a 10 y dio un boleto mientras permitió dos hits mientras los Yankees ganaban 2-0) viene a la mente al considerar su mejor resultado este año.

«Después le dije: ‘Eso es lo mejor que te he visto ahí mismo'», dijo Boone. «Eso es lo que me pareció: contra, obviamente, una muy buena ofensiva que está familiarizada con él».

Con los Yankees sumidos en una campaña por debajo de .500, Cole (11-4, 2.95 de efectividad) dice que no ha pensado mucho en su posición en la carrera por el Cy Young de la Liga Americana.

«No quiero distraerme y no es algo en lo que haya pensado durante toda mi carrera», dijo Cole. «Así que me quedo con lo que he hecho en el pasado».

Al mismo tiempo, entiende lo que significaría el posible premio para él y los Yankees.

«Sería increíble», dijo Cole. «Muchas personas trabajaron duro en esto. Sería simplemente una bendición representar a la organización con ese premio y representar el trabajo que se ha hecho detrás de escena por parte de los receptores, el cuerpo de lanzadores, el cuerpo técnico y todos los que son defensores». para mí y se derrama dentro de mí… significaría mucho, pero tengo que deshacerme de esto y prepararme para Detroit la próxima semana.

«Eso es lo más importante. Eso es todo lo que sé hacer».

Por: Garrett Stepien

SNY