Gobierno y la alcaldía de SDE no arrancan en el municipio

Sin importar las causas o razones reales, a más de un año de haber asumido las riendas de la alcaldía de Santo Domingo Este, el alcalde Manuel Jiménez no ha podido iniciar de manera efectiva la lucha contra los males que aquejan a esa comunidad, especialmente la recogida basura y el abandono de aceras, contenes y badenes.

Y como si esto fuera poco, el Gobierno del presidente Luis Abinader, no solo ha detenido la construcción del Palacio de Justicia que se construye en la avenida Sabana Larga, sino que además se ha olvidado de las promesas de obras que iniciarían en esta localidad.

En un recorrido realizado por un equipo de este diario los días jueves, viernes y sábado de la semana anterior eran visibles grandes cúmulos de basura en muchas calles y avenidas como la 25 de Febrero, Venezuela, San Vicente de Paul, Iberoamericana, Fernández de Navarrete.

Es bueno destacar que la basura presenta un problema cíclico, por lo que algunos días el cúmulo es mayor que otros. La falta de camiones que recolecten la basura, sumada a la escasa educación ciudadana, provoca un problema mayúsculo.

“Yo voté por Manuel Jiménez por que había que salir del Cañero, porque ese era malo con cojones. Y si hay que volver a votar lo haría por él. Pero hay que reconocer que no está haciendo lo suficiente, y que el Gobierno no le está ayudando en nada”, expresó Juan Antonio Cabrera.

También se pudo observar que vías de importancia presentan deterioro en la capa asfáltica, aceras, contenes y badenes, y que muchos imbornales estaban tapados, aunque siendo objetivo también se pudo notar que algunos parques, áreas verdes, alcantarillas y una que otras vías habían sido intervenidas.

“Manuel tiene que enfocarse en resolver los problemas, todos los errores que haya cometido que los olvide, y comience de nuevo que aún está a tiempo. Ahora bien si persiste en seguir así cuando le pasen los dos primeros años será difícil quedar bien”, Víctor Manuel Peña.



Especulación

A manera de especulación algunos ciudadanos creen que el mal manejo de algunas situaciones municipales de parte de las autoridades del ayuntamiento, el alejamiento de la alcaldía de las bases del PRM, el olvido por parte del Gobierno de cumplir las promesas de ayuda a esta comunidad y las luchas internas de poder dentro del partido son los mayores escollos que enfrenta el síndico.





Qué se ha hecho

Desde su inicio la alcaldía ha realizado una intensa jornada de higienización anticovid y recogida de basura en calles y aceras, se han intervenido los mercados de El Almirante y Los Mina y la recuperación de parques y de decenas de espacios públicos ocupados por particulares, incluida el área protegida de los Farallones de la avenida Ecológica.

Además se han seguido pagando las deudas de la administración pasada, se han revisado contratos con empresas recolectoras de basura, se compraron 30 camiones recolectores de desechos sólidos que ayudarán a mejorar sustancialmente el servicio y se ha prohibido que los dealers y vendedores de carros operen en calles y aceras.

Pero los ciudadanos comunes requieren soluciones rápidas, continuas y permanentes a los problemas más apremiantes de la localidad.

“Ya la gente no quiere promesas, y no importa si se tienen buenas intenciones, la gente quiere soluciones inmediatas a los problemas. Y esto no es solo para el síndico, es también para el presidente. Salimos del Cañero y salimos del PLD y de Danilo, si hay que cambiar de nuevo eso haremos”, Eduardo Reyes, educador.



Promesas Gobierno

El presidente Luis Abinader en el consejo de Gobierno realizado en el Palacio del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, el pasado mes de enero anunció que se realizarán decenas de obras en este municipio con un valor de 4,900 millones de pesos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, ninguna se ha iniciado.

Las obras que se realizarán son una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un nuevo mercado, la extensión de la línea dos del Metro hasta el puerto Caucedo, una estación de transferencia para los desechos sólidos y diez nuevos corredores de autobuses, un jardín botánico en el santuario natural Cachón de la Rubia, y se terminará el Palacio de Justicia.

Se informó que se construirán 700 centros educativos, y que en la terminal de autobuses construida en el parque del Este, se formó una comisión para que recomiende el uso que se le dará y que no haga daño al medio ambiente.

UN APUNTE

Deudas

A días de su llegada al poder Manuel Jiménez dio la información de que las deudas que dejaron las pasadas autoridades en la alcaldía ascienden a 1,600 millones de pesos, y que para manejar los gastos se está tratando de no solicitar crédito.