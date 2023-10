Mario Lama

Director del SNS

El encontronazo con la Sociedad de Pediatría por unas declaraciones inoportunas a propósito de la batalla contra el dengue ha disparado el malestar alrededor de los servicios de salud. El momento aconseja la mayor mesura con relación a los servicios para garantizar la integración y no el disgusto de los profesionales del sector.

Puedes leer: Permanecerá por otro período

Venancio Alcántara Valdez, director de Migración.

Venancio Alcántara

Director de Migración

El caso de la dominicana Cristina Martínez Lorenzo, detenida en Cambita Garabitos, San Cristóbal, porque al no portar documentados de identidad estuvo cerca de ser deportada porque se le confundió con una haitiana, no debe olvidarse. Se supone que los agentes de Migración no deben actuar sobre la base de rasgos físicos, sino de documentos.

Milagros De Camps , viceministra Cambio Climático.

Milagros De Camps

Viceministra Cambio Climático

Se trata de un significativo reconocimiento en la batalla sobre el cambio climático la elección de República Dominicana en la junta directiva del Fondo Verde para el Clima. Su designación tuvo que ver con los servicios que prestó a la entidad que canaliza recursos para mitigar el calentamiento global.