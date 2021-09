Héctor Acosta «El Torito» contempla dejar la política

Santo Domingo.- El senador por la provincia Monseñor Nouel, Héctor Acosta (El Torito), asegura no entender la necesidad que tienen algunas personas de quitarles la paz a otras. Dijo que al leer en la prensa que había sido citado por el Ministerio Público por el caso Falcón sin ser cierto, le dio mucha impotencia, aunque expresó que sus hijos y esposa saben quién es él, tanto en la política como en el arte.

Ante los escándalos en los que ha estado sonando en los últimos días, Acosta entiende que “debe cambiar el chip político” para adecuarlo a lo que en realidad es este mundo.

»Lo que más me molesta de esto es, ¡caramba! qué cosa tan grande yo he hecho en este país, para que alguien con ese odio en la cabeza, se atreva a difundir una noticia donde no tiene ninguna investigación, llamada o algún papel que acredite que es verdad lo que está escribiendo», indicó Acosta.

Agregó, “lamentablemente tendré que hacerlo y les voy a confesar algo, al ritmo que van las cosas, creo que cuando menos ustedes lo piensen, un día voy a ir a la sesión del Congreso y anunciaré mi retiro de la política”, comentó en el programa Esto No Es Radio.

El senador expresó que no puede sacrificar a su familia y su nombre que le ha costado tanto trabajo para que otros lo cojan a la ligera sin importarles la vida un ser humano que lo único que hace es trabajar.

“Para eso mejor le dejó la política a los verdaderos políticos, a los que saben manejar ese tipo de situación y que a veces no les importa nada. Yo sí tengo quien me importa, se llama mi familia, mi pueblo y mucha gente que me quiere y me respeta en este país a quien no quiero fallarles por politiquería”, sostuvo.