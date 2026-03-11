Hollywood viste el suelo de gala con el despliegue de la alfombra roja de los Óscar

Los Ángeles (EE.UU.).- La Academia de Hollywood desplegó este miércoles la famosa alfombra roja por la que desfilarán las estrellas invitadas a la 98º edición de los premios Óscar, que se celebrará este domingo en el Dolby Theatre.

El evento tendrá lugar en Los Ángeles y reunirá a las principales figuras de la industria cinematográfica para reconocer a las mejores producciones del último año.

El comediante estadounidense Conan O’Brien, quien por segundo año consecutivo presentará la gala, ayudó a extender el tapiz rojo que cubrirá por unos días parte del Hollywood Walk of Fame.

Vestido con un enterizo de operario, el presentador se recostó sobre la alfombra y sacó músculo mientras la empujaba junto a varios trabajadores encargados del montaje.

Expectativas y homenajes en la gala

«Este año seremos más ambiciosos. El año pasado hubo muchas dificultades con los incendios, pero ahora se esperan cambios más grandes y alguna que otra sorpresa», indicó O’Brien a la prensa.

El presentador adelantó que el programa incluirá un importante homenaje a figuras y personalidades de Hollywood fallecidas durante el último año.

Entre ellas mencionó a su amigo Rob Reiner, quien según relató fue asesinado junto a su esposa, Michelle Reiner, el pasado diciembre en su casa de Los Ángeles.

«Tendrán que encender la televisión y ver la gala», agregó el comediante al ser preguntado sobre si habrá mensajes políticos o referencias a conflictos internacionales.

Detalles de la ceremonia y nominaciones

La 98º edición de los Óscar se transmitirá en directo por ABC y en la plataforma Hulu el tercer domingo de marzo a partir de las 16:00 hora local en Los Ángeles.

La entrega contará con la participación de estrellas invitadas como Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Paul Mescal, el español Javier Bardem, Chris Evans, Chase Infiniti y Demi Moore.

La gala también incluirá actuaciones especiales inspiradas en dos de las películas más populares de la temporada: K‑Pop Demon Hunters y Sinners.

El drama Sinners, dirigido por Ryan Coogler, parte como la película más nominada de esta edición con 16 candidaturas.

Le sigue One Battle After Another, obra del director Paul Thomas Anderson, que compite por 13 premios.

Esta edición tendrá además una fuerte presencia internacional gracias a títulos como la película española Sirat, dirigida por Oliver Laxe.

También destaca la brasileña O Agente Secreto, nominada en categorías como mejor actor para Wagner Moura, además de mejor película y mejor proyecto internacional.