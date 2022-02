Inabie empieza pago suplidores alimento escolar

El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) informó este jueves que empezó ayer a pagar el 20 por ciento de anticipo acordado con los suplidores del almuerzo escolar, como parte de una deuda heredada de administraciones anteriores que superan los $5,000 millones.

En tanto que, las escuelas de la capital entregaban esta mañana con normalidad el desayuno escolar a sus estudiantes.

Asimismo, el director regional del INABIE en las 14 provincias del Cibao, Saturnino Peralta, aseguró que en las 2,000 escuelas bajo su responsabilidad se distribuyó hoy el alimento escolar en los planteles de tanda extendida, en las zonas urbanas y rurales.

Marino Peralta, presidente de la Asociación de Suplidores y Proveedores de Alimentos a las Escuelas de República Dominicana (Asupliderd), manifestó que tiene constancia de que el INABIE empezó a pagar el anticipo del 20 por ciento.

Te puede interesar leer: Dicen dejarán enviar alimentos escuelas

No obstante, indicó que la convocatoria a paro se mantiene, porque “quienes no han cobrado no tienen dinero para llevar el almuerzo a las escuelas”.

Manifestó que su llamado es para que los suplidores no lleven el almuerzo escolar a los planteles, porque suplir el desayuno corresponde a grandes empresas que tienen dinero para operar.

Trámites avanzan

“Hasta la fecha se ha concluido con los trámites para la liberación de los fondos para más de 100 suplidores, número que será duplicado durante el transcurso de este jueves”, manifestó el director del Inabie, Víctor Castro.

El funcionario consideró que el próximo miércoles 9 de este mes, será completado el pago del anticipo a los 1,889 suplidores pendientes.

Castro dijo que explicó los avances en el proceso de pago a una comisión de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CODOPYME), que representa el sector de los suplidores.

Indicó que recibió a los comisionados de Codopyme acompañado del contralor general de la República, Catalino Correa.

Víctor Castro reiteró su compromiso de trabajar para evitar situaciones similares en los próximos procesos de contratación del desayuno y el almuerzo escolar.

Pagará facturas

Castro explicó que al finalizar el proceso de pago de anticipo, inmediatamente, iniciará el saldo de facturas a los proveedores contratados por el Inabie.

“No somos indiferentes a la situación por la que atraviesan los suplidores, son nuestros aliados, estamos trabajando arduamente para cumplir con ellos, sabemos que necesitan el dinero y justo estamos firmando una cantidad importante de libramientos de expedientes”, resaltó el director del Inabie.