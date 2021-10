Insisten bajan pena por agresión sexual

El presidente de la comisión bicameral que estudia el Código Penal, senador Santiago Zorrilla, afirmó hoy que se rebajó la pena para algunos casos de violaciones sexuales, opinión que choca con la del vicepresidente de los comisionados y presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Alexis Jiménez, quien dice que no es verdad.

Explicó que en el retiro realizado del 30 de septiembre al 2 de este mes en un hotel de Bayahíbe, un diputado propuso que en los casos en que la esposa denuncia que fue violada por su marido la pena que era de 4 a 10 años fuera reducida.

Sin embargo, el también vicepresidente del Senado no especificó a cuánto se reduciría, ni mencionó el diputado que hizo la propuesta.

“Realmente la reducción que se planteó ahí, recuerden que soy quien presido la comisión, yo no hago propuesta, solo someto la que proponen, es cuando la esposa dice que el esposo la violó, creo que tenía de 4 a 10 años y se redujo, la sometió un diputado y se aprobó”, sostuvo.

Zorrilla dijo no recordar a cuanto se redujo la penalización para los casos en que una esposa es violada por su esposo, “mira lo recuerdo exactamente el porcentaje en que se redujo, pero si hubo una reducción, porque se entiende de acuerdo a lo que planteó el diputado que hizo la propuesta que unas personas que son esposos, que son pareja y la esposa dice que fue violada porque no quería tener relaciones en ese momento, el diputado entendió que no es grave para imponer una pena de 4 a 10 años”.

Mientras que el vicepresidente de dicha comisión, Alexis Jiménez negó que se hayan reducido penas para los casos de violaciones sexuales.

Jiménez, quien encabezó la comisión que estudió el proyecto de ley del Código Penal en la Cámara Baja, dijo que las penas se mantuvieron iguales como se había aprobado. Aseguró que ha habido una mala información al respecto.