Jayson Tatum rescata a los Celtics ante Knicks

Jayson Tatum (0), de los Celtics, en ofensiva defendido por Josh Hartwan, de los Knicks de New York.

Los Boston Celtics fallaron muchos tiros de tres puntos. También fallaron un montón de bandejas.

Al entrenador Joe Mazzulla le habría gustado hacer ajustes, pero sus opciones eran limitadas.

“Si se me ocurre otro tiro además de un triple o una bandeja, lo haré”, dijo Mazzulla después de que los Celtics salieran de un mal tiro para vencer a los New York Knicks 114-98 el lunes por la noche. “No se puede patear. Quiero decir, no podríamos tirarlo al océano”.

Jayson Tatum anotó 17 de sus 35 puntos en el último cuarto, cuando los Celtics convirtieron una ventaja de 91-88 en una escapada desbocada. Después de fallar siete de sus primeros ocho intentos de triples, acertó cuatro seguidos en la recta final, incluido uno disputado que condujo a una jugada de cuatro puntos después de que los Knicks redujeron el déficit a tres puntos.

“He jugado suficientes partidos, he tenido suficientes noches difíciles en tiro”, dijo Tatum, quien terminó con 13 de 23 en el juego después de acertar 6 de 8 en el último cuarto.