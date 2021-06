Jean Alain se presenta en Procuraduría

El exprocurador de la República Jean Alain Rodríguez se presentó cerca de este mediodía a la Procuraduría General de la República para responder a la imputación de corrupción, lavado de activos y otros delitos que el formula el órgano persecutor.

Jean Alain a su llegada a la sede de la Procuraduría dijo que se presentó allí de manera voluntaria para ver de qué se trata todo este proceso de investigación y persecución.

“A mí nadie me ha llamado a mí nadie me ha convocado, a mí nadie me ha dicho nada”, subrayó.

Añadió, además, que acudió a la Procuraduría para ver que tienen las autoridades en su contra y si tienen alguna orden de arresto que lo sometan a la justicia.

“Me darán una explicación, me preguntarán o si tienen una orden de arresto, que me sometan a la justicia, nos veremos en la justicia”, puntualizó Jean Alain, quien se presentó a la PGR acompañado de su abogado José Figueroa Güilamo.

Anoche la Procuraduría realizó varios allanamientos en busca de Jean Alain y arrestó a cuatro de sus excolaboradores.

La acusación del exfuncionario se hizo a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (Pepca) que lo imputada de dirigir una red que operó en la pasada gestión de la Procuraduría y que cometió actos de corrupción como estafa, lavado de activo, asociación de malhechores y otros tipos penales.

En la denominada Operación Medusa el Ministerio Público arrestó por corrupción y otros delitos a Miguel José de Moya, quien se desempeñó como asesor de la Procuraduría General de la República durante la gestión de Rodríguez.

Aunque una fuente de la PGR reveló a El Nacional que hay una orden de arresto contra el exprocurador, el mismo Jean Alain aseguró esta mañana que nadie le ha dicho nada al respecto.

La Pepca, con apoyo de la Dirección General de Persecución, arrestó, además, a Rafael Antonio Mercedes Marte, quien se desempeñó como encargado del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General.

El operativo incluyó el arresto de Altagracia Guillén Calzado, quien se desempeñó como subdirectora administrativa de la Procuraduría General, y Javier Alejandro Forteza Ibarra, quien ocupó la posición de director de Tecnología de la Información de la institución.

La Operación Medusa, dirigida por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca, incluyó ayer al menos 38 allanamientos en el Distrito Nacional, La Vega y La Romana.

Jean Alain Rodríguez, Rafael Canó, Jonathan Rodríguez, Miguel José de Moya, Rafael Antonio Mercedes Marte, Altagracia Guillén Calzado y Javier Alejandro Forteza, entre otros, son imputados de delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónicos y lavado de activos.

Se informó que el MP desarrolla desde hace varios meses un proceso de investigación, en el que ha realizado múltiples diligencias indagatorias sobre las acciones ilícitas de este grupo.

Los imputados arrestados fueron trasladados en la madrugada de este martes a la cárcel preventiva ubicada en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva