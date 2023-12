Joven clama al Presidente por ayuda para continuar viviendo

Salcedo.- Un joven con serios quebrantos de salud, le hizo un llamado al Presidente Luis Abinader, para que este disponga de una ayuda gubernamental y así poder continuar viviendo, ya que es padre de 4 hijos y responsable de una tía también enferma y con 90 años de edad.

José Gregorio Leonardo Bloise, mejor conocido como Gregori, de 38 años de edad recién cumplido el pasado sábado, expresó, que aunque tiene la enfermedad de Esclerosis Múltiples, las cuales no les permiten movilizarse con normalidad, su mayor problemas en estos momentos, lo representa la taquicardia ventricular.

Dijo, que de acuerdo al diagnóstico médico, necesita con urgencia que se le coloque un Marcapaso Desfibrilador Automático, o de lo contrario, según los galenos que lo atienden, su vida corre serios peligros, ya que le dio un paro cardiaco por lo que tuvo que permanecer recluido en un centro asistencial de Santiago, durante aproximadamente un mes.

Precisó, que este tiene un costo de unos 14 mil dólares, por lo que no cuenta con los recursos necesarios, ya que apenas gana 15 mil pesos con los cuales tiene que mantenerse él, sus cuatro hijos y una tía bajo su cuidado de unos 90 años de edad y en condiciones delicadas, propia de la edad.

Precisó, que recientemente estuvo en Santo Domingo, en la oficina del seguro que posee, pero allí le dijeron que su póliza no cubre este tipo de gasto, y menos tan excesivo, según narró, por lo que dijo confiar, en que inmediatamente el Presidente Luis Abinader vea su caso a través de este medio, el mandatario dispondrá de los recursos para su tratamiento.

“Ya hemos tocado muchas puertas, muchas, yo ni sé cómo me mantengo, mantengo mis hijos y a mi tía que está en cama desde hace mucho tiempo, esto que vivo es insoportable, pero gracias Dio, he tenido paciencia y sé, confío en que tan pronto el señor Presidente Luis Abinader, que es un hombre bueno vea este mensaje, me va a dar la ayuda necesaria, yo solo quiero vivir y con un trabajito digno para poder sobrellevar la carga, si no me colocan ese Desfibrilador Automático, lamentablemente los médicos no me dan mucha esperanza de vida, ya que el paro que me dio fue para matarme, pero Dios me dio otra oportunidad y yo no quiero morir, soy joven y tengo hijos y una tía que dependen de mí”, expresó el joven Gregoris.

Datos:

La esclerosis múltiple (EM) o esclerosis de placas es una enfermedad neurológica crónica de naturaleza inflamatoria y autoinmune caracterizada por el desarrollo de lesiones desmielinizantes, y de daño axonal en el sistema nervioso central. Es una de las principales causas de discapacidad neurológica de origen no traumático en adultos jóvenes.

Mientras que la taquicardia ventricular, es un tipo de arritmia que provoca que su corazón empiece a latir muy fuerte, por lo general a una frecuencia de aproximadamente 120 a 200 latidos por minuto. Está causada por señales eléctricas defectuosas de las fibras del músculo cardíaco.

Para cualquier información o ayuda, número celular 849 271 1709. Cuenta BHD 33258950011 y del banco de reservas es 1640555254.