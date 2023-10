Luisanna Grullón: “Nada que valga la pena es fácil”

Luisanna Grullón es una mujer luchadora y persistente en sus metas. Promueve su segundo tema como solista “La dueña soy yo”, pero ha logrado una trayectoria de 20 años, en los que ha dado su arte en “Las chicas del can”, “Yarumba”, “Los toros band” y “Divas by Jiménez” entre otros grupos.

-Has batallado mucho hasta llegar a tener tu propio proyecto. ¿Cuál ha sido el secreto para tu persistencia?

El secreto para ser persistente viene en un complemento de cuatro factores que son: Amor, pasión, paciencia y disciplina.

-¿Piensas que es fácil el camino para cumplir los sueños?

Nada que valga la pena es fácil. Para yo lograr llegar donde estoy ahora, ha sido un trayecto de mucho sacrificio, de muchos altibajos. Días y noches donde debes sacrificar placeres momentáneos por el éxito del mañana.

-¿Qué cosas te han detenido en el camino, haciéndote pensar que no vale la pena seguir?

A lo largo de mi carrera me he enfrentado a situaciones que yo como artista, en momentos determinados me he sentado a pensar: ¿Cómo me irá en este nuevo proyecto como solista? ¿Tendré buena recepción? ¿Será que resulta? Pero, una vez te das cuenta que naciste para esto, no existe obstáculo que te frene, He caído muchas veces, pero así mismo me he levantado y aquí estoy, literalmente en mi mejor momento, haciendo lo que amo y por su puesto trabajando en mi propio proyecto.

-¿Cómo has hecho para desviar las propuestas indecentes que muchos ofrecen en base a promesas para hacerte triunfar? Estoy de la mano de Dios, tengo el talento, la dedicación y el apoyo de mi público… quiere decir que llegaré lejos, pero a base de mi sacrificio. Las propuestas indecentes siempre estarán pero cuando optas por hacer las cosas bien, y cuando vienes de abajo, tomar el camino fácil no es una opción.