Vickiana: “Seguiré cantando hasta que mi cuerpo y público me lo permitan”

La cantante Vickiana es protagonista de una carrera constante, en la que se ha mantenido trabajando y en el gusto de un público que la sigue y gusta de sus interpretaciones. Hoy nos habla un poco de sus planes y vida fuera del escenario.

¿Crees que ahora es más difícil la carrera de las solistas del país?

Sí ahora es más difícil. Porque cuando me inicié con mi primer sencillo, con carátula a todo color, Joseph Cáceres la publicó en su columna de El Nacional; doña Gloria Guerrero y Muñeca Selman, me buscaron cómo Susy, y Bartolo me grabó 1, 2 y 3 long play. Luego llegaron más casas disqueras. Ahora no hay casas disqueras, que le graben a tantos talentos que tenemos aquí en el patio. Pero sigo trabajando, aquí y fuera, haciendo mis giras, gracias a Dios.

Fuera del escenario ¿qué haces para divertirte?

Me divierto. Mirando mis novelas del canal 5. Junte con mis hijos y nietos. Me gusta cocinarle y a mi esposo también, me gusta leer mucho. Tomarme un rico café.

Cuando piensas en un futuro retiro, ¿cómo te visualizas?

Me retiro cuando Dios quiera, seguiré cantando hasta que mi cuerpo, salud y mi público me lo permita. Me visualizo como una viejita bien comparona y bien puesta.

¿Qué haces para mantenerte tan sensual como siempre?

Siempre me cuido. Duermo mucho, tomo mucha agua. Me puse un balón con el doctor Pablo García y baje 30 libras. Ahora estoy súper, hasta mi diabetes ha bajado, gracias a Dios.