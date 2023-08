Junior Santos y Fiquito Vásquez dimiten del PRD

Santo Domingo.- El exsecretario general del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Junior Santos; Fiquito Vásquez y otros dirigentes dimitieron de manera irrevocable a su militancia en esa organización política, al considerar que el presidente de ese partido, Miguel Vargas Maldonado, «violenta de manera reiterada los estatutos internos, imponiendo su criterio; dando un carácter de empresa a la institución política».

El exalcalde del municipio Los Alcarrizos rechazó a la integración del PRD a un bloque opositor, puesto que aseguró que Vargas Maldonado anunció ese acuerdo de alianza sin haber sido presentado, evaluado y discutido en ninguna instancia de los organismos del partido del jacho encendido.

Mediante comunicado, el exfuncionario aseguró que «nueva vez el presidente del PRD impone su manejo vertical y autoritario en la dirección del partido, al desconocer los organismos y el derecho legítimo de un conjunto de compañeros aspirantes a candidaturas diversas que en toda la geografía nacional venían desde hace más de dos años desarrollando un trabajo político orientado al próximo torneo electoral del 2024, siendo dejados de lado y desvalorados al no consultarles, ni darle participación en la decisión de articular un proceso de alianza».

De igual modo, agregó que la «Comisión Política no se ha reunido, no ha discutido, ni definido nada referente a este proceso de alianza, tampoco la Convención Nacional a cuyo organismo le compete decidir sobre esa cuestionada y oscura alianza, lo que constituye una decisión con efectos de nulidad absoluta por violar el Estatuto General del PRD; pero lo peor es que no se conocen los detalles y alcance de la anunciada alianza, como si se tratara de una decisión secreta y unipersonal del presidente del partido».

Por tanto, Junior Santos anunció su renuncia a su condición de dirigente nacional y local del PRD, con efectividad a esta fecha.

Pese a su renuncia al PRD, Santos no especificó de cuál color se vestirán sus aspiraciones a alcalde de Los Alcarrizos, en cambio dijo que próximamente informará sobre las decisiones que tomará respecto al accionar político que emprenderá.