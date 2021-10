Justin Bieber, principal nominado de los European Music Awards 2021

Redacción Cultura (EFE).- Justin Bieber acumula el mayor número de nominaciones de los inminentes European Music Awards (EMA) de la cadena MTV, con su nombre como posible ganador en 8 candidaturas, seguido de Doja Cat y Lil Nas X, en 6, y de Ed Sheeran, Olivia Rodrigo y The Kid Laroi, en 5.

Será el 14 de noviembre en una ceremonia en directo celebrada desde el Papp László Budapest Sportaréna de Hungría cuando se desvele cuántas de esas opciones de triunfo se materializan, así como el nombre al “mejor artista español”, cuya galardón irá a manos de Aitana, Ana Mena, C. Tangana, Colectivo Da Silva o Pablo Alborán.

Además, la española Rosalía competirá en la categoría de “mejor artista latino”, donde se verá las caras con los colombianos J Balvin, Shakira y Maluma y los puertorriqueños Bad Bunny y Rauw Alejandro, quien además compite por el premio al artista revelación.

El autor e intérprete de “Todo de ti” tendrá en frente a Giveon, Griff, Olivia Rodrigo, Saweetie y The Kid Laroi.

Según ha desvelado MTV, una de las categorías más reñidas será la correspondiente al premio al “mejor artista”, que se librará entre Doja Cat, Ed Sheeran, Justin Bieber, Lady Gaga, Lil Nas X y The Weekend.

La mejor canción, por su parte, podría ser “Kiss Me More” de Doja Cat y SZA; “Bad Habits” de Sheeran; “Peaches” de Bieber, junto a Daniel Caesar y Giveon; “MONTERO (Call Me By Your Name)” de Lil Nas X; “Drivers License” de O. Rodrigo; o “Stay”, de The Kid Laroi (también con Bieber en los créditos).

Ese tema podría convertirse asimismo en la mejor colaboración, que igualmente podría recaer en- Black Eyed Peas y Shakira por “GIRL LIKE ME»; Bruno Mars y Anderson .Paak (como Silk Sonic) con “Leave the Door Open»; Doja Cat y SZA por la citada “Kiss Me More»; Lil Nas X y Jack Harlow por “INDUSTRY BABY”, o en The Weeknd y Ariana Grande por la remezcla de “Save Your Tears».

BTS, Imagine Dragons, Jonas Brothers, Little Mix, Silk Sonic y los italianos Måneskin, ganadores del último festival de Eurovisión, podrían alzarse con el galardón al mejor grupo, mientras que el de mejor vídeo podría ir a manos de los ya mencionados “Kiss Me More”, “Bad Habits”, “Peaches”, “MONTERO (Call Me By Your Name)”, o de “Willow” de Taylor Swift o de “Wild Side” de Normani y Cardi B.

Por estilos, el premio al mejor artista de pop se dilucidará entre los surcoreanos BTS, Doja Cat, Dua Lipa, Sheeran, Bieber y Rodrigo.

El de electrónica será para Calvin Harris, David Guetta, Joel Corry, Marshmello, Skrillex o Swedish House Mafia. Y el de hip hop para Cardi B, DJ Khaled, Drake, Kanye West, Megan Thee Stallion o Nicki Minaj.

Coldplay, Foo Fighters, Imagine Dragons, Kings Of Leon, Måneskin (con su segunda nominación) y The Killers lucharán por el de rock, mientras que el del ámbito alternativo, en una terna discutible por la naturaleza de los contendientes, podría pertenecer a Halsey, Lorde, Machine Gun Kelly, Twenty One Pilots, WILLOW o YUNGBLUD.

En la categoría del vídeo con mensaje positivo, junto a artistas como Billie Eilish (“Your Power»), figuran Demi Lovato (“Dancing With The Devil») y el irreverente “MONTERO (Call Me By Your Name)» de Lil Nas X, abanderados ambos de los derechos LGTBQ+.

Su victoria sería toda una declaración de intenciones, teniendo en cuenta que la gala tendrá lugar en la capital húngara, cuyo gobierno ha sido muy cuestionado por sus recientes políticas retrógradas en este ámbito.

Habrá premio además para los “mejores fans”, con nominados como BTS, Bieber y Taylor Swift, al mejor artista emergente impulsado por MTV (con nombres como Olivia Rodrigo y girl in red) y al mejor artista de K-Pop, por el que se enfrentarán BTS, LISA, Monsta X, NCT 127, ROSÉ y TWICE.