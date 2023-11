Knicks arruinan debut de Harden con los Clippers

NUEVA YORK, AP.— Julius Randle anotó 27 puntos, RJ Barrett anotó 26 en su regreso a la alineación y los New York Knicks arruinaron el debut de James Harden con Los Angeles Clippers con una victoria por 111-97 el lunes por la noche.

Barrett se había perdido los dos juegos anteriores por un dolor en la rodilla izquierda.

“La rodilla todavía me duele un poco, pero estoy feliz de haber conseguido la victoria”, dijo Barrett. “Siempre quieres estar ahí afuera. Apestó no poder jugar, pero estoy feliz de no haber estado fuera por mucho tiempo”.

Harden jugó 31 minutos y anotó 17 puntos y seis asistencias en su primer partido desde que fue canjeado procedente de los Philadelphia 76ers.

“Me sentí un poco extraño, no tener realmente un partido de pretemporada o la oportunidad de participar en un campo de entrenamiento completo, nada de eso”, dijo Harden.

“Básicamente estaba ahí fuera, improvisando, pero traté de seguir mis instintos de baloncesto y lo que he estado haciendo durante los últimos años y todo eso, y simplemente salir y jugar y pensar en el juego y tratar de hacer el El juego es más fácil para todos los demás”.