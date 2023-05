La historia espera por los Celtics y el Heat

Miami está garantizando una victoria en el Juego 7. Boston Celtics busca completar un regreso imposible, reescribir la historia en lugar de ser solo una nota al pie de página.

O Jimmy Butler y Erik Spoelstra de Miami lograrán garantías tipo Joe Namath-Mark Messier el lunes en el TD Garden, o sufrirán el mayor estrangulamiento en los anales del baloncesto de playoffs.

Para muchos, Boston puede tener tanto talento como cualquier otro equipo de la liga. Pero este Juego 7 no se tratará solo de talento sino de temperamento, la capacidad de manejar la presión. Boston no siempre lo ha hecho tan bien en casa en estos playoffs, pero se ha dado una oportunidad de oro para borrar todo eso.

Pero es solo una oportunidad, nada más, si no terminan el trabajo.

Los Medias Rojas son el único equipo de las Grandes Ligas de Béisbol que revirtió un déficit de 0-3 , en la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 2004 contra los Yankees en camino a ganar la Serie Mundial. Nadie lo ha logrado nunca en la NBA, pero los Celtics están a una victoria del lunes.

De los 150 equipos de la NBA que lo habían intentado, solo tres habían forzado un Juego 7; y todos se quedaron cortos en el camino. Boston está al borde, pero los bordes no cuentan.

“Oh, no, todos hablamos de eso. Todos somos conscientes de que no es momento de celebrar. No logramos nada”, dijo Jayson Tatum. “El trabajo está lejos de terminar. Este es un gran equipo [Heat], un equipo muy bien entrenado, y tenemos que estar listos el lunes. No ha terminado.

“La serie no ha terminado. Todavía tenemos un gran juego el lunes”.

Las lesiones, la segunda mayor cantidad en la liga esta temporada, han hecho que este año sea difícil para el Heat, que tuvo que luchar durante el play-in. Los Celtics, talentosos, pero inconsistentes, se han puesto las cosas difíciles.

A lo largo de estos playoffs, Boston ha regalado juegos por falta de concentración. Sí, tienen marca de 5-0 en juegos de eliminación, pero un equipo tan talentoso no debería haber sido llevado repetidamente al límite por los 76ers y el Heat.

“No hay nada peor que estar abajo 0-3. Nos sentimos como si hubiéramos estado en el infierno y de regreso. Sentimos que podemos enfrentar cualquier adversidad que se nos presente”, dijo Jaylen Brown. “Todo no significa nada si no salimos y damos nuestro mejor esfuerzo en nuestra casa el lunes por la noche.

“Ni siquiera puedo imaginar cómo será el Juego 7. Será enorme. Las dos mejores palabras en deportes son ‘Juego 7’. ”

En realidad, los dos mejores son campeones mundiales. Y después de derrotar al primer sembrado Milwaukee y eliminar a los Knicks, el Heat, octavo sembrado, había ganado su oportunidad de jugar por un título. Hasta que lo desviaron, permitiendo que Derrick White se adelantara con una fracción de segundo para perder el Juego 6 el sábado por la noche en Miami.

Fue en el mismo edificio donde la estrella del Heat, Ray Allen, conectó su tiro icónico para vencer a San Antonio en el Juego 6 de las Finales de la NBA en 2013, forzando un Juego 7 culminante. Los Spurs se sacudieron la angustia de perder el título y jugaron bien., pero cayó al final. ¿Sufrirá el Heat un destino similar?.

El Heat es un gran perdedor de ocho puntos, y Charles Barkley de TNT dijo: «No hay una persona en Estados Unidos» que piense que Miami ganará. Pero habrá un puñado en el vestidor del Heat esta noche que creen que lo harán.

La frase

“Esta es una gran serie. En este momento, no sé cómo vamos a hacer esto, pero vamos a subir y hacerlo.”

Erik Spoelstra

Entrenador en jefe de Miami

La frase

“No midas a un hombre cuando todo va bien”, dijo. “Mide un equipo, un grupo o un individuo cuando golpea la adversidad”.

Joe Mazzulla

Entrenador en jefe de Bostonl

Por: Brian Lewis

New York Post