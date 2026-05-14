Las ADM, narco y el terrorismo

Hace años me tocó impulsar- por solicitud de las autoridades de ONU- la firma y aprobación del tratado de prohibición de armas químicas… resultaba extraño que Haití y RD no lo hubieran suscrito y ratificado.

Quise averiguar porque por tantos años no lo habían hecho… Una versión plausible tenía que ver con los controles que se exigen tener sobre las sustancias químicas, especialmente de los precursores, y que al parecer ciertos sectores con poder resistían. No se si han establecido esos controles, pero en la legislación antiterrorista- de mi autoría-era responsabilidad de la comisión nacional de lucha antiterrorista establecerlos. En estos días me llamó la atención, que el Ministerio de Defensa de RD fue el organismo coordinador de un ejercicio regional de reacción ante ataques químicos, o de accidentes en infraestructura asociadas a sustancias químicas.

Ese tema de seguridad de las ADM me interesó especialmente, porque viví la experiencia de un accidente por un depósito inadecuado de desechos radiactivos de Cesio en el techo del Hospital Oncologico, que me tocó denunciar en el Congreso….y que obligó a una intervención de emergencia de la OIEA. Le di seguimiento al asunto, que podría generar daños para la población en la zona universitaria.

También canalice una denuncia de tráfico internacional de materiales radiactivos para fines médicos, que ingresaban ilícitamente al territorio nacional. La empresa que tenía autorización de importar dio la voz de alarma, ya que al mercado estaban llegando mucho material radiactivo, y se sospechaba que ingresaban por vía aérea desde un país de la región, o venían por la frontera con Haití, desde el mismo país de origen que tenía capacidad de producción. Ya al frente del Ministerio de Energía y Minas incluimos el asunto en la agenda prioritaria nacional…Los detectores de materiales radiactivos debían ser colocados en todas las fronteras…y pusimos atención especial, a los proyectos de ciclotrones con operaciones irregulares o al margen de la ley, uno de los cuales fue clausurado, y se instruyó un expediente judicial , bloqueado por muchos actores de influencia y poder.

Participé en varios seminarios de alto nivel, que me dieron una visión más amplia de los riesgos de empleo de ADM, en especial, “de las bombas atómicas sucias”. Salió a relucir que las armas de destrucción masiva más peligrosas son la biológicas- virus modificados y bacterias-, que algunos líderes de Oriente Medio llamaron “ la bomba atómica de los pobres”. No solo son más fáciles y económicas de producir, sino que en estos tiempos de drones y otros vectores resultan más factibles de emplear….