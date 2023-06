Laura Gómez: entre podcast y guiones

La actriz dominicana Laura Gómez anunció desde la capital de España que tiene finalizado un guión de una película que proyecta dirigir en Santo Domingo.

“Estoy entusiasmada con este largometraje, con vistas a dirigir y protagonizar en mi patria. Estoy en etapa de levantar fondos y oportunamente volveré a Santo Domingo para el desarrollo final del proyecto”, afirmó la actriz, reconocida por su rol de Blanca Flores en la popular serie de Netflix, Orange is the New Black.

Laura Gómez dijo que ofrecerá detalles sobre el proyecto cuando esté más avanzado, pero indicó que se trata de un concepto temático muy personal que aporta inspiración y emociones al espectador.

Gómez informó además que ha incursionado en el mundo del podcast, entrevistando a figuras del cine y otras esferas destacadas desde que hace dos años, cuando creó Baraja Eso, el cual describe como un podcast con personalidad caribeña y nómada, como su dueña.

Laura fue también la narradora del podcast “Corinna y El Rey”, producido en España por La Coctelera Music, #1 en su semana de estreno, lo cual la llevó a ser una de las panelistas de Estación Podcast, un evento celebrado en Madrid a inicios de mayo.

Cuenta que Baraja Eso Podcast surgió durante la pandemia y ella dejaba detrás a Nueva York, su ciudad de 20 años, cambiando a Santo Domingo como base.

En medio de la cuarentena y otras limitaciones, Gómez quiso crear un proyecto propio, por lo que se decidió, aunque en un terreno desconocido como era el mundo del podcast en español, al principio acompañada del cineasta Pablo Lozano.

Se define como un libro abierto, y en Baraja Eso conversa con artistas hispanoparlantes de toda Latinoamérica, Estados Unidos y España, desde un lugar auténtico e introspectivo, sobre procesos de vida y profesionales.

Este recorrido la ha llevado a trabajar en la serie holandesa Anne Plus, y los filmes Upon Entry rodada en Barcelona, que co-protagoniza con los ganadores del Goya Alberto Ammann y Bruna Cusí y que estrena en cines de España el 16 junio.

En México formó parte elenco de “La Cocina” -pendiente de estreno, protagonizada por Rooney Mara, del cineasta mexicano, Alonso Ruizpalacios (Güeros, Una Película de Policías). Las redes sociales de Laura Gómez: @mslauragomez y @barajaesopodcast.

En su podcast

Ha conversado Judith Rodríguez, Cheddy García, Karla Fatule, Héctor Aníbal, la chef María Marte, Celinés Toribio, Waddys Jáquez, Irka Mateo, e invitados internacionales: la venezolana ganadora del Grammy Latino Nella Rojas, Denise Quiñones, la chilena Antonia Zegers y la artista del clown peruana Wendy Ramos.