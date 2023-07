Influencer cubana crea polémica al considerar “analfabetos” a los dominicanos

Tremenda polémica ha provocado la influencer cubana Roselin Llanes tras expresar su desagrado por los hombres dominicanos y considerarlos “analfabetos” por su forma de hablar.

Durante una participación en el podcast “Los Compañeres”, la modelo, de 25 años, habló de su preferencia por los boricuas y al ser cuestionada sobre si ha probado a los “domis”, de inmediato respondió que no, sustentando su respuesta con argumentos que muchos han considerado como despectivos y falta de respeto.

“No me gustan, ni en la forma en que hablan, para mí son analfabetos. Ay no sé por qué, te lo juro. Mira, escucha esto, en una de las últimas veces que fui a RD díceme uno –tú estás peluche- y yo como que: What the fuck, qué es esto… No me gustan, hablan feo”, dijo la cubana.

El video data del pasado 3 de julio pero es hasta ahora cuando el rechazo de muchos se está haciendo sentir en redes soailes.

“Pueden estar bien lindos pero a la vez que abren la boca, no me gustan… Yo, como panas, pero para yo estar contigo, no me gusta así”, finalizó, originando una ola de rechazo en redes sociales y todo tipo de comentarios de personas, en su mayoría dominicanos, quienes dicen que Llanes no es quién para hacer tal calificativo.

Muchos, incluyendo algunas figuras públicas de RD, no se limitaron a comentar el video en la cuenta de Instagram del referido podcast, sino, que también han ido a la propia cuenta de la Tiktoker a dejar sus opiniones.

“CAFRE… ¿eso no lo entiendes? O tengo que decirte DESCLASADA para que lo entiendas? ARRIBA RD”, comentó la comunicadora Anier Barrios en la última publicación de Llanes; un video en el que muestra el trasero en un diminuto traje de baño en una playa.

“Diceme uno”, escribió el comediante @elpiord en referencia a una expresión de la cubana durante el podcast.

“Una mujer que bajó a RD a buscar sonido y como no se le dio, mírala. Rastrera”, escribió @zepekenord

“Los cubanos tampoco hablan nada bien”, comentó @alejandroparkermvp7

Roselin Llanes, cubana radicada en Miami, es una figura de redes sociales que se ha destacado por sus videos de baile y poses sensuales en Instagram, donde acumula más de 961 mil seguidores y en TikTok donde cuenta con 3.4 millones de seguidores.