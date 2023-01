Podcast: ¿Una evolución de la radio tradicional?

Así como mucha audiencia ha optado por emigrar de la televisión a otras plataformas como Youtube, Netflix, Disney Plus, HBO o Prime Video, las cuales le permiten consumir contenido en el lugar y en el momento que deseen, la radio también está experimentado algo parecido, pues los radioescuchas desde hace unos años se han inclinado por novedosas propuestas como los podcasts.

Es innegable la enorme proliferación de estos, y aunque su crecimiento no se produjo de un día para otro, el aumento de su popularidad ha cambiado el panorama de la industria, y este empujoncito fue dado por el encierro provocado por la pandemia de la Covid-19, el cual no solo les facilitó a muchos el tiempo para la creación y producción de los mismos, también para que los internautas se inclinarán más por esta opción al momento de buscar propuestas de entretenimiento.

Hamid Yaryura

Aunque no existe una fecha exacta a la cual atribuirle el nacimiento del podcast, muchos afirman que el concepto surgió en el año 2004, a raíz de un artículo publicado por el diario The Guardian, escrito por el periodista Ben Hammersly, y un año después en 2005, el diccionario de inglés de Oxford, incluyó la palabra.

Según EncuestaPOD 2022, encuesta colaborativa, organizada por Podcaster@s, que tiene como objetivo recolectar datos de consumo de podcast de audiencia hispano hablante; la mayor cantidad de personas encuestadas empezó a escuchar podcast durante 2019 y 2020, años de las medidas de confinamiento, siendo además Spotify la plataforma número uno entre la audiencia para escuchar el programa de su elección, seguido de Youtube y Apple Podcast.

Para el comediante Carlos Sánchez, quien en su podcast “A Sigún” cuenta con un promedio de 75,000 escuchas en cada episodio, el impacto de esta plataforma ha sido gigante, pues afirma que generan fanaticadas muy fieles.

“Ya el pastel está muy repartido, ya la época en qué hay un programa que lo escuchan 80 de cada 100 oyentes, ya no existe. Ahora son 10 de cada 100, porque hay demasiadas opciones, pero esos 10 son súper fieles, se conectan con el programa genuinamente, hasta se desarrolla una relación con los seguidores, les conoces sus nombres, los saludas. Son profetas de tu programa porque salen a defenderte y venderte. El que cree y le gusta tu contenido lo va a recomendar con toda la emoción del mundo”, dijo.

Carlos Sánchez

Para el coach fitness Hamid Yaryura, conductor del popular podcast “Tertulia Dura”, frente a la televisión y la radio, esta plataforma tiene más ventajas, pues considera que compartir los programas en plataformas de streaming, le permite al usuario consumirlo a su antojo y visitar toda una biblioteca de episodios, que resulta de gran valía.

“Eso agregado a que da lugar a conversaciones relajadas y extendidas”, lo cual no se puede hacer en radio o televisión, pues el tiempo es limitado.

A esto, Sánchez agregó que hay más ligereza en la producción, más informalidad, por lo tanto los costos son más controlados. “Por otro lado radio y televisión están conectadas a grandes empresas y edificios como emisoras o cadenas de televisión, mientras que un podcast de muchísima calidad puede fácilmente salir desde la sala de tu casa, o hasta desde el escritorio de tu habitación”.

Para ambos postcasters, el podcast es la radio reinventada, aunque con su propia esencia por el tipo de plataforma y la dinámica que se da entre los conductores y los invitados. “Es la nueva forma de escuchar radio, y es otra forma de hacer radio” sostuvo Carlos.

Como cada cosa en esta vida, hay dos lados, las ventajas y desventajas, aunque para el comediante este producto digital no tiene ningún inconveniente, Hamid, opina que por ahora el único detalle es la poca inversión publicitaria por parte de las marcas.

“La inversión en publicidad por parte de las marcas es sustancialmente menor en comparación a los medios tradicionales. Sin embargo, cada vez son más las marcas que ven el potencial y el valor único que ofrecen este tipo de plataformas” dijo Yaryura.

De su lado, Carlos Sánchez, afirma que las marcas están conscientes de la fidelidad del público, por lo que asisten a los podcasts no buscando que los escuchen muchas personas, sino que lo escuchen gente que tiene más posibilidades de ser potenciales consumidores”.

Aire fresco

Además de darle paso a nuevos talentos, esta plataforma ha dado rienda suelta a la creación de un contenido novedoso, que entretiene, e informa, que engancha al oyente con un lenguaje sencillo, dándoles razones más que suficientes para seguir escuchando lo que tienen que decir.

Yaryura, quien promedia cerca de 5,000 reproducciones por episodio, explica que en su caso, apuesta a hacer un contenido que vaya en línea con lo que le resulta interesante, “invito personas por lo que puedan sumar (no porque sean tendencia), e incluso he ido en contra de las recomendaciones tradicionales de la industria con el formato de conversaciones largas de 2 a 3 horas, en lugar de 30-60min”.

Agregó que no presta atención a lo que hacen los demás. “Evidente hay muchos otros colegas en la industria que estén haciendo un gran trabajo. Cada quien tiene su estilo y fortalezas que lo hacen atractivo a su audiencia. No intento gustarle a todo el mundo, más bien llegarle a un nicho que reconozca el valor. Fidelizar y crecer gradualmente esa comunidad”.

En cuanto a Carlos, al igual que Yaryura, lo que le ha funcionado son las conversaciones genuinas, que le interesen a él. “Aunque algunos episodios me van a dar muchos views, otros aunque yo sé que no serán tan populares, de igual forma los hago, porque a mí me interesan mucho, ya sea para yo aprender o satisfacer mi curiosidad”.

“He tenido episodios con comediantes extranjeros que son mis ídolos, y yo sé que no son conocidos entre los dominicanos, pero no importa, porque ese episodio para mí es chuparme los dedos. Cuando muestras tanto interés en el contenido, los seguidores fieles aprecian mucho eso, y los convierte en más fieles aún… El público disfruta una conversación de verdad entre 2 seres humanos, porque en este formato dejamos de ser artistas y celebridades, somos simplemente 2 personas iguales que el oyente, con los mismos defectos y virtudes” finalizó.

Estudio

Según el portal especializado en marketing, Marketing Insider Review, en 2021, se crearon 30.600 podcast en español. Estos números fueron el resultado de un estudio del sector realizada por la plataforma iVoox.

El creciente interés de las personas en hacer su nicho en el mundo de los podcast, da paso a que los establecidos deban reinventarse en cada episodio para mantener a sus escuchas.