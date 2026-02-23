Santo Domingo.- El expresidente Leonel Fernández advirtió este lunes sobre la grave situación del sector eléctrico en la República Dominicana, luego de que un apagón masivo afectara varias provincias del país.

Fernández señaló que la república se está quedando a oscuras y que la repetición de apagones en menos de tres meses es un síntoma evidente de la falta de inversiones para modernizar el sistema y diversificar las fuentes de generación.

El apagón provocó interrupciones en el transporte urbano, con estaciones del Metro y el teleférico detenidas, así como semáforos fuera de servicio, lo que derivó en caos y colapso vehicular en las principales ciudades.

«Una cosa es clara: aquí hay un grave problema de planificación. Las neveras, que ya estaban vacías, ahora están apagadas», expresóel presidente del partido Fuerza del Pueblo, haciendo énfasis en las consecuencias directas para los ciudadanos.

El expresidente llamó a invertir en el sector eléctrico y mejorar la gestión, para evitar que estos episodios afecten de manera recurrente la vida cotidiana y la economía del país.

Apagón masivo

Una falla de gran magnitud en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado provocó este lunes un apagón que afectó al Gran Santo Domingo y varias provincias, informó la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), que activó sus protocolos para restablecer el servicio de forma progresiva y segura.

En medio de la interrupción, el Metro de Santo Domingo reanudó sus operaciones tras una pausa de 12 minutos, según la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), mientras la Policía Nacional reforzó el patrullaje preventivo. Asimismo, la Dirección General de Pasaportes informó que el corte eléctrico afectó temporalmente su conectividad, por lo que algunos procesos de validación y captura podrían presentar retrasos.