Lester Quiñones: “Es una gran bendición estar aquí”

La selección dominicana se prepara para dos grandes retos en la venidera Copa Mundial de Baloncesto: seguir demostrando cuánto ha progresado y obtener el boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024.

El demostrar cuánto ha progresado, más bien sería seguir ganando terreno como una de las principales selecciones del continente americano y del mundo; y sobre buscar el pase a París, es el gran sueño del básquet quisqueyano.

Por eso la Federación Dominicana de Baloncesto ha convocado sus mejores hombres, incluyendo a los NBA Karl Towns, Lester Quiñones y Justin Minaya

Para Quiñones, jugador de Golden State Warriors, es más que una satisfacción y un honor ser parte de los 30 jugadores nombrados por la Fedombal.

“Me siento bien de estar aquí. Es una gran oportunidad para representar mi país, el de mi madre y abuela”, expresó a El Nacional Quiñones.

El escolta de 22 años de edad manifestó que se siente entusiasmado de vestir los colores de la República Dominicana. “Es una gran bendición estar aquí”.

Lester habló del gran talento que hay dentro de los convocados y del único objetivo que tienen todos y de poner en alto el nombre del país.

“Todo esto es grandioso para mí y mucho más todo lo que se persigue. Considero que tenemos el talento necesario para salir a ganar partidos”, señaló el nacido en Brentwood, Nueva York.

Opinó sobre la importancia de tener un dirigente como Néstor -Che- García.

“Es un buen dirigente que siempre está encima de nosotros diciéndonos las cosas como debemos hacerlas. Me gusta ese tipo de dirigentes que quiere que las cosas se hagan bien, que nos demanda que seamos inteligentes y que juguemos duro, eso me agrada”.

“Sería grandioso recibir la oportunidad de representar el país estando dentro de los 12 convocados. Espero hacer un buen trabajo para estar en Filipinas”.

Al abordar el tema de las diferencias que existen en los estilos de juego del baloncesto NBA y el internacional, dijo que le sería fácil adaptarse al llamado estilo FIBA.

“En mi carrera me he enfrentado a jugadores que tienen ese estilo y no he tenido problemas. Soy un tipo de jugador que juega duro cuando sale a la cancha, no tendría problemas con eso”, refirió.

Sobre su experiencia en la NBA señaló que estar rodeado de figuras como Steph Curry, Draymond Green y Klay Thompson, fue algo increíble.

“Sin dudas, que estar ahí entrenar con ellos, desayunar y compartir con ellos me ha ayudado bastante a mi desarrollo como jugador”, refirió Lester.